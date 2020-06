GCamator sceglie la Google Camera più adatta al vostro smartphone

Uno degli articoli più letti del nostro sito è questo e non è un caso che lo sia. Da quando si è scoperto che la Google Camera può sensibilmente migliorare la qualità fotografica degli smartphone, in molti la vogliono installare sul proprio. Ma essendo pensata principalmente per la serie Google Pixel, la versione di default è ottimizzata per pochissimi telefoni. Fortunatamente il mondo del modding viene in nostro aiuto: molti sviluppatori hanno ben pensato di prendere l'app di Google e riadattarla per far sì che possa essere utilizzata su molti altri dispositivi. Capirete da voi, però, che il mondo Android è popolato da una moltitudine esagerata di modelli differenti fra loro. Pertanto come si fa a capire quale sia la migliore versione della GCam da installare sul proprio modello? Per aiutarvi in questo annoso compito adesso c'è Gcamator.

Indecisi su quale versione della Google Camera usare? Ve lo dice GCamator

Gcamator è una semplice ma allo stesso tempo utilissima app che vi potrebbe far risparmiare non poco tempo. Al suo interno c'è un database che permette all'utente di sapere quale versione sia la più adatta al dispositivo che sta utilizzando.

Una volta installata, al primo avvio vi dirà se il modello in vostro possesso è compatibile o meno come le Camera2 API. Questo è un elemento fondamentale per tutta quanta la procedura, dato che sono le librerie di sistema a cui fa riferimento la Google Camera. Vi ricordiamo che, in caso fossero disabilitate, dovete necessariamente sbloccare il bootloader, installare la TWRP e seguire questa procedura.

Ritornando a Gcamator, lo step successivo è riconoscere il modello specifico del vostro smartphone. Sulla base di ciò, l'app sarà in grado di scaricare la versione più compatibile fra le varie Google Camera disponibili in rete. I creatori di Gcamator hanno integrato al suo interno un database con gli smartphone più diffusi e le rispettive versioni di GCam compatibili. Ne consegue che al momento mancano i modelli più recenti, pertanto prendetela più come un riferimento parziale piuttosto che assoluto.

Sicuramente rappresenta una mano in più per tutti coloro che non hanno un dispositivo di ultima generazione e magari nemmeno le abilità di mettersi in rete a cercare fra i tantissimi siti che ne parlano. Potete scaricare gratuitamente Gcamator direttamente dal Google Play Store: nel caso aveste problemi, vi invitiamo a farlo presente nei commenti per dare un feedback agli sviluppatori.

