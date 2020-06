Nonostante le difficoltà incontrate negli ultimi anni, Huawei ha riscosso un discreto successo con la serie P40 che comunque ha registrato un buon volume di vendite sui mercati globali.

Il colosso cinese sta portando avanti con tutte le sue energie gli sforzi per potenziare gli HMS, in assenza dei servizi Google, puntando con decisione sui suoi futuri progetti futuri. Tra questi troviamo sicuramente i Huawei Mate 40 e Huawei Mate 40 Pro, i due nuovi flagship previsti per la fine del 2020.

Fotocamera del Mate 40 al top con un sensore da 108 mega-pixel

Stando alle ultime indiscrezioni, il Mate 40 e il Mate 40 Pro dovrebbero montare un sensore principale da ben 108 mega-pixel personalizzato con un sistema a 9 lenti che dovrebbe garantire un maggior dettaglio e prestazioni migliorate rispetto agli attuali sensori con la stessa risoluzione.

I due nuovi top di gamma di Huawei dovrebbe essere mossi, inoltre, dal chiacchierato HiSilicon Kirin 1020 che potrebbe contribuire a raggiungere nuovi primati in ambito fotografico grazie ad una rinnovata AI dedicata.

