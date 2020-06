La compagnia cinese ha annunciato la sua nuova e-bike FIIDO D11, in arrivo sul mercato globale a partire dal mese di giugno, tramite una campagna di crowdfunding su Indiegogo. Si tratta di una soluzione pieghevole che punta forte su autonomia e peso, in grado di farsi notare ai German Red Dot Award per il suo stile moderno e minimalista. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della nuova bicicletta elettrica di FIIDO, specialmente per quanto riguarda il prezzo di vendita.

FIIDO D11: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova e-bike

Design e caratteristiche

La nuova FIIDO D11 – come anticipato in apertura – arriva con un design minimal e urban e presenta un corpo ripiegabile. Grazie al peso di 13 Kg, la bici elettrica punta alla massima portabilità, pur senza tralasciare la potenza, grazie ad un motore da 250 watt. La nuova D11 è in grado di raggiungere i 25 Km/h tramite l'assistenza elettrica mentre completano il quadro la presenza di un cambio Shimano a 7 rapporti, ruote da 20 pollici (per una maggiore stabilità), doppio freno a disco e luci LED.

Batteria e autonomia

L'aspetto più allettante della nuova bici elettrica targata FIIDO è senza dubbio quello legato al versante dell'autonomia. La compagnia cinese promette fino a 100 km mentre la batteria integrata è una soluzione da 36V e 11.6 Ah, che non va ad impattare sul design minimal del prodotto. A proposito di autonomia, va specificato che per raggiungere i tanto agognati 100 Km sarà necessario impostare la modalità Eco (su tre disponibili), quella appunto votata al risparmio.

FIIDO D11 – Prezzo e disponibilità della nuova bicicletta elettrica

Se siete interessati alla campagna di crowdfunding della nuova bici elettrica, qui trovate la pagina dedicata su Indiegogo. Al momento è possibile lasciare il proprio indirizzo per essere informati tramite email non appena l'azienda darà il via alla campagna e ricevere il 38% di sconto sul prezzo finale. A proposito del prezzo, grazie allo sconto iniziale su Indiegogo (iscrivendosi con la mail) la nuova e-bike FIIDO D11 scenderà a 799 dollari.

Il debutto sulla piattaforma è previsto per il mese di giugno, insieme alla FIIDO D4s, nuovo modello in arrivo.

