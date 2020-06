Dopo il primo avvistamento della EMUI 10.1 a bordo di Huawei P30 e P30 Pro (in versione Stabile) – con tanto di comparsa anche sul P40 Lite – ha fatto capolino in rete la roadmap ufficiosa dell'aggiornamento in questione in Europa, insieme alla Magic UI 3.1 e con tanto di dettagli sugli smartphone Honor supportati.

EMUI 10.1/Magic UI 3.1: roadmap per l'Europa e smartphone supportati

La tabella di marcia in questione non è da considerarsi assoluta e potrebbe subire della variazioni nel corso delle prossime settimane. Come anticipato in apertura, la roadmap della EMUI 10.1 e della Magic UI 3.1 in Europa (insieme all'elenco degli smartphone Huawei/Honor supportati) è una semplice indiscrezione, ma che potrebbe trovare riscontro nel corso del mese di giugno. Per verificare la presenza del nuovo aggiornamento basterà accedere alla sezione dedicata tramite l'app Supporto (HiCare) presente a bordo degli smartphone del colosso cinese.

EMUI 10.1 – Roadmap Europa e smartphone Huawei interessati

Mate 30 Pro Modello LIO-L29 – Canale (C432) – Tempo di lancio (inizio giugno)

P30 Modello (ELE-L09) – C431 – metà giugno Modello (ELE-L29) – C432 – metà giugno Modello (ELE-L29) – France Telecom (Orange) – fine giugno Modello (ELE-L09) – Vodafone – fine giugno Modello (ELE-L29) – TME – fine giugno Modello (ELE-L29) – TIM – fine giugno Modello (ELE-L29) – Altice – fine giugno Modello (ELE-L29) – 1&1 – fine giugno Modello (ELE-L29) – Italia H3G – fine giugno Modello (ELE-L29) – H3G Digital – fine giugno Modello (ELE-L29) – WIND – fine giugno Modello (ELE-L29) – Bouygues – fine giugno Modello (ELE-L29) – Proximus – fine giugno Modello (ELE-L29) – Polkmotel – fine giugno Modello (ELE-L29) – Turchia Vodafone – fine giugno Modello (ELE-L29) – Turchia Turkcell – fine giugno Modello (ELE-L29) – Austria H3G – fine giugno Modello (ELE-L29) – A1 – fine giugno Modello (ELE-L29) – Telekom – fine giugno Modello (ELE-L29) – VIP – fine giugno

P30 Pro Modello (VOG-L09) – C431 – fine giugno Modello (VOG-L29) – C431 – inizio giugno Modello (VOG-L29) – C432 – metà giugno Modello (VOG-L29) – France Telecom (Orange) – fine giugno Modello (VOG-L29) – Vodafone – fine giugno Modello (VOG-L29) – TME – fine giugno Modello (VOG-L29) – Deutsche Telekom – fine giugno Modello (VOG-L29) – TIM – fine giugno Modello (VOG-L29) – Altice – fine giugno Modello (VOG-L29) – Germania O2 – fine giugno Modello (VOG-L29) – 1&1 – fine giugno Modello (VOG-L29) – Italia H3G – fine giugno Modello (VOG-L29) – H3G Digital – fine giugno Modello (VOG-L29) – WIND – fine giugno Modello (VOG-L29) – Bouygues – fine giugno Modello (VOG-L29) – Proximus – fine giugno Modello (VOG-L29) – Telekom – fine giugno Modello (VOG-L29) – Turchia Vodafone – fine giugno Modello (VOG-L29) – Turchia Turkcell – fine giugno Modello (VOG-L29) – Turchia Telekom – fine giugno Modello (VOG-L29) – Polkmotel – fine giugno Modello (VOG-L29) – Austria H3G – fine giugno

Mate 20 Modello (HMA-L29) – 1&1 – fine luglio Modello (HMA-L29) – Altice – fine luglio Modello (HMA-L29) – TIM – fine luglio Modello (HMA-L29) – TME – fine luglio

Mate 20 Pro Modello (LYA-L29) – Bouygues – fine luglio Modello (LYA-L29) – Telekom – fine luglio Modello (LYA-L29) – 1&1 – fine luglio Modello (LYA-L29) – Altice – fine luglio Modello (LYA-L29) – A1 – fine luglio Modello (LYA-L29) – Austria H3G – fine luglio Modello (LYA-L29) – Proximus – fine luglio Modello (LYA-L29) – TME – fine luglio Modello (LYA-L29) – France Telecom (Orange) – fine luglio Modello (LYA-L29) – TIM – fine luglio Modello (LYA-L29) – Turchia Vodafone – fine luglio Modello (LYA-L29) – Turchia Turkcell – fine luglio Modello (LYA-L29) – Turchia Telekom – fine luglio Modello (LYA-L29) – Wind & H3G – fine luglio Modello (LYA-L29) – Deutsche Telekom – fine luglio Modello (LYA-L29) – Vodafone – fine luglio

Mate 20 RS Porsche Design Modello (LYA-L29) – Global (C721) – fine luglio Modello (LYA-L29) – Global (C721) – fine luglio

Mate 20 X 4G Modello (EVR-L29) – C432 – metà luglio

Mate 20 X 5G Modello (EVR-N29) – C431 – metà luglio Modello (EVR-N29) – C432 – metà luglio

Nova 5T Modello (YAL-L61) – Vodafone – fine luglio Modello (YAL-L61) – Altice – fine luglio Modello (YAL-L61) – France Telecom (Orange) – fine luglio Modello (YAL-L61) – TIM – fine luglio Modello (YAL-L61) – C431 – fine luglio Modello (YAL-L61) – C431 – fine luglio Modello (YAL-L61) – Deutsche Telekom – fine luglio Modello (YAL-L61) – WIND – fine luglio Modello (YAL-L61) – Italia H3G – fine luglio Modello (YAL-L61) – H3G DIGITAL – fine luglio Modello (YAL-L61) – Bouygues – fine luglio Modello (YAL-L61) – TME – fine luglio Modello (YAL-L61) – 1&1 – fine luglio



Magic UI 3.1 – Roadmap Europa e smartphone Honor interessati

V20/View 20 Modello (PCT-L29) – C432 – metà luglio Modello (PCT-L29) – C431 – metà luglio Modello (PCT-L29) – Altice – fine luglio Modello (PCT-L29) – France Telecom (Orange) – fine luglio

20 Modello (YAL-L21) – C431 – metà luglio Modello (YAL-L21) – C432 – metà luglio Modello (YAL-L21) – France Telecom (Orange) – fine luglio Modello (YAL-L21) – Deutsche Telekom – fine luglio

20 Pro Modello (YAL-L41A) – C431 – metà luglio Modello (YAL-L41B) – C432 – metà luglio Modello (YAL-L41B) – France Telecom (Orange) – fine luglio



