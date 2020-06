Elephone è sempre stato un po' quel brand su cui l'utente più avvezzo ai prodotti cinesi ha sempre buttato un occhio, nonostante magari poi la scheda tecnica tendeva a non sorprendere. A qualche mese dall'uscita del precedente PX, sono ufficiali Elephone PX Pro (che avevamo anticipato le prime caratteristiche il mese scorso) ed E10 Pro (di cui abbiamo visto le prime immagini qualche tempo fa), due smartphone di fascia low budget ma dotati di caratteristiche di buon livello.

Elephone PX Pro ed E10 Pro: tutto ciò che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Partendo dal medio gamma Elephone PX Pro, la particolarità che salta subito all'occhio è il display full screen Full HD+ da 6.53″, ma non è tutto. Infatti, PX Pro monta un sensore dual cam da 48 + 5 MP ed una selfie camera pop-up da 16 MP. In più, è equipaggiato con un SoC MediaTek Helio P70 Octa-core ed una GPU Mali G72 MP3. Altra caratteristica interessante è sicuramente il comparto memorie, composto da 4 GB di RAM e ben 128 GB di storage espandibili fino a 256 GB. La batteria è un modulo da 3300 mAh ma supporta la ricarica wireless. Presenti Bluetooth 5.0 ed NFC. Il sistema operativo è Android 10.

L'Elephone E10 Pro invece è uno smartphone dalla scheda tecnica low-end ma dalle caratteristiche comunque interessanti e soprattutto con un design molto più al passo con la generazione attuale. Il display è quasi full-screen 6.55″ HD+, se non fosse per la selfie camera punch-hole da 13 MP. In più, non manca un modulo fotografico quad camera da 48 + 13 + 2 + 5 MP con grandangolare, macro e sensore di profondità. Ottima anche la sezione memorie con 4 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile. Presente un modulo batteria da 4000 mAh con carica da 10W. Per le connessioni troviamo Bluetooth 5.0 e NFC. Il sistema operativo è sempre Android 10.

Elephone PX Pro ed E10 Pro – Prezzo e disponibilità

Elephone PX Pro ed E10 Pro sono disponibili sul sito ufficiale di Elephone ad un prezzo di 156 dollari (circa 137€) per PX Pro in bundle con ELEPODS e 130 dollari (circa 115€) per E10 Pro nel bundle con cover e pellicola. Il nostro consiglio però, se siete interessati all'acquisto, è di attendere la messa in vendita sugli store come AliExpress o Banggood.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! 💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu