Il voler risparmiare fatica per le faccende di casa è diventato il diktat degli ultimi anni un po' per tutti. Proprio per questo, esistono aziende specializzate nella produzione di robot aspirapolvere (tipo questi) come ECOVACS. Il nuovo Deebot Ozmo T8 AIVI infatti, è un robot aspirapolvere che soddisfa tutta le esigenze casalinghe grazie al suo sistema AI ed alla sua camera di videosorveglianza live.

ECOVACS Deebot Ozmo T8 AIVI: il nuovo robot aspirapolvere con AI e videosorveglianza live

Il prodotto si presenta con un design in linea con gli altri robot aspirapolvere. L'ECOVACS Deebot Ozmo T8 AIVI però, ha molto di più del totale automatismo di pulizia. Infatti, ecco è dotato di un riconoscimento intelligente degli oggetti grazie all'AI o meglio, grazie all'ultima generazione della tecnologia AIVI (Artificial Intelligence and Visual Interpretation) sviluppata dalla stessa ECOVACS. Oltre a questa feature, esso può mappare l'ambiente circostante con la tecnologia TrueMapping.

Ma Ozmo T8 AIVI fa anche di più: infatti, grazie al suo sistema di videosorveglianza, è possibile controllare live tutti gli ambienti della casa che attraversa semplicemente collegandosi all'applicazione ECOVACS HOME. La funzione lavaggio poi, è possibile grazie al capiente serbatoio d'acqua da 240 ml e ben quattro flussi d'acqua.

Il Deebot Ozmo T8 AIVI è disponibile ad un prezzo consigliato di listino di 799€. Inoltre, l'azienda conferma anche il debutto di una versione Plus in cui sarà inclusa nel bundle una stazione con svuotamento automatico. Per quanto riguarda il debutto di Deebot Ozmo T8 e la variante T8+, il lancio è fissato per il terzo trimestre del 2020 (anche se al momento manca ancora una data precisa).

