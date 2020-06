Siete appassionati dell'azienda partner di OPPO? Volete sapere dove comprare gli smartphone Realme nei negozi in Italia? Allora sarete di certo soddisfatti per le ultime novità: l'azienda punta ad arrivare sempre più al consumer medio, specie nel nostro paese; per questo motivo, dal mese di giugno avrà disponibili i propri modelli sul sito web e nei punti vendita Unieuro, una delle più grandi catene nazionali di elettronica di consumo.

Il brand asiatico debutta nei negozi fisici e nello shop online di Unieuro

La nuova potenza nel campo dei dispositivi mobili ha stretto un importante accordo di collaborazione strategica insieme ad Unieuro al fine di presentare i propri prodotti ad un pubblico sempre più vasto ed il mercato italiano sembra stia già rispondendo positivamente ai device di Realme.

Dove comprare gli smartphone Realme nei negozi in Italia

I prodotti che saranno disponibili sul sito Unieuro.it e negli store saranno però differenti. O meglio, sul sito web della catena potrà essere acquistata l'intera line up 2020, quindi: Realme 6, 6 Pro, 6i, C3, X3 SuperZoom (che abbiamo recensito pochi giorni fa) e l'ultimo top gamma X50 Pro.

Al momento negli store fisici sarà possibile acquistare al momento solo Realme 6, 6i e C3, ma non è assolutamente escluso che arrivino anche gli altri prodotti della gamma. Non appena ci saranno novità al riguardo provvederemo ad aggiornarvi tramite questo articolo.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu