Dopo il debutto in Europa verso fine maggio, finalmente il primo smartwatch del produttore asiatico è disponibile all'acquisto anche alle nostre latitudini. Volete sapere dove comprare Realme Watch in Italia ed il prezzo del dispositivo? Allora eccovi serviti in un lampo!

Dove comprare Realme Watch in Italia: tutti i dettagli ed il prezzo in sconto

Il primo smartwatch prodotto dall'azienda ha un display a colori da 1.4″, 12 quadranti tra cui scegliere e 4 cinturini colorati. Inoltre, lo schermo touch offre un controllo semplificato ed è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass con luminosità a 380 nit. realme Watch offe la migliore esperienza visiva tra gli smartwatch nella sua fascia di prezzo, grazie ai colori vivaci e l’alta qualità delle immagini. Trae le feature del wearable abbiamo il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue, quello della frequenza cardiaca ed i controlli smart per musica e fotocamera. Non mancano 14 modalità sportive ed un sistema di notifiche intelligenti. Ma dove comprare Realme Watch in Italia?

Le vendite del nuovo smartwatch partiranno il 16 giugno alle ore 00:00 e sarà disponibile in offerta fino alle 23:59 del 22 giugno 2020. I primi 100 pezzi sono disponibili all'acquisto a 49.99€, dopodiché il dispositivo tornerà a 54.99€. Per ora è possibile comprare l'indossabile esclusivamente tramite il portale ufficiale del brand, a questa pagina.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu