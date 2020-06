I nuovi prodotti dell'ecosistema AIoT di Realme sono disponibili all'acquisto in Europa e in Italia, a meno di un mese dal lancio e insieme al primo smartwatch del brand. Se volete sapere dove comprare Realme Band, le cuffie TWS Buds Air Neo e la Power Bank 2 in Italia, allora siete nel posto giusto.

Dove comprare Realme Band, Buds Air Neo e Power Bank 2 in Italia

La nuova Band si presenta con un design minimale e sportivo, uno schermo da 0.96″, con oltre 65.000 colori e in grado di mostrare fino a 64 lettere per schermata. Il braccialetto ha un pulsante a sfioramento che consente di navigare in modo semplice e intuitivo. Incorpora anche cinque schermate che l'utente può cambiare a proprio piacimento e tre opzioni di colore: nero, giallo o verde. Le cuffie Buds Air Neo puntano ad offrire autonomia e qualità, grazie a un driver interno ora più grande da 13 mm e un diaframma composito multistrato LCP. La sincronizzazione con lo smartphone è completamente automatica, non appena viene aperta la custodia di ricarica. Per quanto riguarda la power bank si tratta di una soluzione da 10.000 mAh con ricarica rapida a due vie da 18W. Ma dove comprare Realme Band, Buds Air Neo e Power Bank 2 in Italia?

Tutti i prodotti dell'ecosistema del brand sono disponibili all'acquisto tramite il sito ufficiale. Le vendite partiranno dalla mezzanotte del 16 giugno e fino al 22 del mese sarà possibile beneficiare di uno sconto dedicato ai fan più entusiasti di queste novità. Infatti i primi 100 pezzi di ogni prodotto verrà proposto a prezzo scontato, per poi tornare alla cifra di partenza al termine delle unità limitate.

Le cuffie TWS sono acquistabili a 35.99€ invece di 39.99€, tramite la pagina ufficiale (che trovate qui). Preferite la smartband del brand? Allora potrete pagarla solo 19.99€ anziché 24.99€ (questa è la pagina dedicata). Per concludere, se avete preso di mira la power bank – la trovate qui – il prezzo sarà di 19.99€ invece di 24.99€. Come anticipato, lo sconto è valido solo per le prime 100 unità, quindi siate lesti.

