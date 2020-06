Come preordinare il nuovo OnePlus Nord

La compagnia di Pete Lau e Carl Pei ha finalmente confermato il nome del nuovo medio di gamma. In contemporanea hanno aperto anche il sito ufficiale dedicato allo smartphone con tanto di annuncio in merito alla fase di preorder. Ma come fare per preordinare OnePlus Nord?

Arriva OnePlus Nord: ecco come preordinare il nuovo medio di gamma

Partiamo subito con il punto più importante: nel momento in cui scriviamo l'azienda non ha ancora alzato il sipario di OnePlus Nord, quindi per ora il design e le specifiche restano avvolti nel mistero. Secondo le ultime indiscrezioni il device dovrebbe avere una dual selfie camera, con un doppio foro nel display. Inoltre dovrebbe arrivare in una colorazione tutta nuova e atipica per il brand.

In merito alla scheda tecnica, un sondaggio potrebbe averne svelato alcuni aspetti. Secondo quest'ultimo, il mid-range sarà mosso dallo Snapdragon 765G, supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Non mancherà una batteria da 4.300 mAh con ricarica Warp Charge da 30W. Frontalmente dovremmo avere un display Super AMOLED da 6.55″ con refresh rate a 90 Hz, un sensore ID integrato ed una selfie camera da 16 MP. Sul retro trova spazio una tripla fotocamera da 64 + 16 + 2 MP.

Ovviamente si tratta di specifiche leak e non appena ci saranno notizie certe aggiorneremo l'articolo con la scheda tecnica reale. E ora andiamo al dunque: come preordinare OnePlus Nord?

Come funziona il preordine di OnePlus Nord?

La compagnia cinese ha aperto la pagina ufficiale dedicata al dispositivo (la trovate qui). Ovviamente non manca la sezione dedicata ai preorder, con tutte le informazioni del caso. Se volete sapere come fare per preordinare OnePlus Nord allora vi basterà cliccare qui e poi sul pulsante Preordina Ora.

Le prevendite saranno divise in tre scaglioni ed il primo partirà tra poche ore, alle 10:00 del 1° luglio. Gli due appuntamenti sono alla stessa ora, ma nei giorni 8 e 15 luglio.

Una volta che avrete effettuato il preorder – con un anticipo di 20€ – ricevere del merchandising del brand. Quando uscirà OnePlus Nord riceverete un codice invito e un buono da 20€ sul vostro account (sul sito ufficiale di OP). In questo modo potrete completare l'ordine ed acquistare il mid-range. Per tutti gli utenti che preordinano lo smartphone ci sarà anche un regalo a sorpresa.

Quali regali ricevo con il preordine di OnePlus Nord?

Come anticipato poco sopra, partecipando al preorder ci saranno delle sorprese. Ovviamente molti di voi si chiederanno Quali regali ricevo con il preordine di OnePlus Nord? Purtroppo il sito ufficiale non è molto chiaro al riguardo, restando sul generico. Il primo ed il secondo turno di preordini riceveranno un prodotto di moda a caso, una confezione di adesivi e altri regali. Il terzo turno comprenderà invece solo una confezione di adesivi ed un regalo a sorpresa.

Una volta che avete effettuato il preorder, il merchandising di OnePlus sarà consegnato entro 3-5 giorni lavorativi. Come riportato ci sarà anche un “regalo”: se possibile sarà incluso in questa spedizione, altrimenti arriverà a parte (ma non sono specificate le tempistiche).

Qual è la data di uscita di OnePlus Nord?

Circa la data di uscita di OnePlus Nord sarà necessario attendere una conferma ufficiale da parte dell'azienda. Per il momento abbiamo solo una certezza: lo smartphone sarà lanciato a luglio. Volendo fare un pronostico osservando le date dei preordini, il device potrebbe debuttare subito dopo il primo turno, oppure durante la seconda metà del mese.

Ovviamente si tratta solo di ipotesi e non appena OnePlus avrà confermato il giorno provvederemo ad aggiornare l'articolo.

Cosa ottengo con i 20€ del preordine?

Una volta che avrete effettuato il preordine – versando 20€ – riceverete una serie di vantaggi. Per prima cosa ci sono i gadget trattati nei precedenti paragrafi. Li riassumiamo per comodità; con il preorder si riceveranno i seguenti premi:

1° e 2° turno di preordini: un prodotto di moda a caso, una confezione di adesivi e altri regali a sorpresa;

di preordini: un prodotto di moda a caso, una confezione di adesivi e altri regali a sorpresa; 3° turno: una confezione di adesivi e un regalo a sorpresa.

Inoltre ricevere anche un buono da 20€: questo sarà accreditato sull'account del sito OP, direttamente all'uscita dello smartphone. In questo modo potrete completare l'ordine di OnePlus Nord acquistandolo a prezzo scontato (di 20€, appunto).

Quanto costa OnePlus Nord?

Per ora l'azienda non ha ancora confermato quanto costa OnePlus Nord e tutti i dettagli in merito ai tagli di memoria (a meno che non ce ne sia solo uno). Comunque non appena ci saranno novità ufficiali aggiorneremo questa sezione. Per quanto riguarda le indiscrezioni in merito al prezzo di OnePlus Nord, Carl Pei potrebbe aver gettato l'amo. Tuttavia una cifra di circa 399€ ci sembra più plausibile, ma ovviamente si tratta di una mera ipotesi.

