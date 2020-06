CUBOT X30: il primo Penta Camera del brand arriverà a luglio

Il produttore cinese annuncia il suo nuovo smartphone, CUBOT X30, con una sorpresa. Si tratta infatti del primo Penta Camera del brand ed è in dirittura d'arrivo per il mese di luglio. Andiamo a dare una prima occhiata al design del dispositivo, insieme ai dettagli sulla scheda tecnica ed il prezzo di vendita.

CUBOT X30: tutto quello che c'è da sapere sul Penta Camera del brand

Per prima cosa vi segnaliamo che non ci sarà da aspettare a lungo per il lancio del dispositivo. CUBOT X30 debutterà ufficialmente il 10 luglio, quindi la prossima settimana. Dopo essersi dedicata principalmente a dispositivi budget, CUBOT ha deciso di alzare il tiro e puntare ad uno smartphone a suo modo premium, equipaggiato con un comparto fotografico inedito per il brand (e capeggiato da un sensore principale da 48 MP).

Il nuovo smartphone è dotato di un pannello da 6.2″ con risoluzione Full HD+ (2310 x 1080 pixel), con un foro nell'angolo in alto a destra dedicato alla selfie camera. Come anticipato, sul retro – realizzato in vetro curvo 2.5D – trova spazio una Penta Camera da 48 MP, con un grandangolo da 16 MP ed un obiettivo macro. Il comparto è inserito in un modulo rettangolare, insieme al flash LED.

Sotto la scocca abbiamo il SoC Helio P60, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage; per gli utenti che puntano alla massima potenza è presente anche una variante maggiorata da 8/256 GB. CUBOT X30 arriva con Android 10 stock, senza applicazioni aggiuntive.

CUBOT X30 – Prezzo e disponibilità

Come al solito quando si tratta dei brand cinesi, tramite il sito ufficiale troverete un'iniziativa dedicata al nuovo smartphone. Per quanto riguarda il prezzo di vendita del modello X30, la versione da 6/128 GB viene proposta a 227€ mentre per la variante da 8/256 GB si passa a 267€. La data di uscita è fissata per il 10 luglio, quindi, se siete interessati al dispositivo, inseritelo nel carrello ma aspettate la fatidica data prima di procedere con l'acquisto: di certo CUBOT lancerà il nuovo X30 a prezzo scontato, quindi portate pazienza fino al 10 luglio.

Articolo sponsorizzato.

