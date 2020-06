Di recente il produttore cinese ha lanciato il nuovo CUBOT P40, dispositivo con a bordo Android 10 ed equipaggiato con una Quad Camera, proposto ad un prezzo stracciato. Siete interessati a questo smartphone e puntate al risparmio totale? Allora il 6 ed il 7 giugno approfittate della promo dedicata, che permette di acquistare il Quad Camera Budget King con 9€ di sconto con Coupon.

CUBOT P40 è in offerta su AliExpress grazie a questo Coupon

Come funziona la promo e come riscattare il codice sconto

Il nuovo CUBOT P40 è in vendita nello store ufficiale del brand su AliExpress ed è disponibile all'acquisto in offerta a 90.6€. Tuttavia la casa cinese ha lanciato un'interessante iniziativa disponibile solo per due giorni (6 e 7 giugno, come anticipato in apertura). Utilizzando il codice sconto FORCUBOT sarà possibile risparmiare 9€ sul dispositivo ed una volta applicato il Coupon prima del pagamento, il prezzo scenderà a 81.6€. Ovviamente, come ulteriore chicca, è presente la spedizione gratuita (assicuratevi di aver selezionato il prodotto dalla Cina).

Qui trovate la pagina dedicata a CUBOT P40 mentre per riscattare e copiare il codice sconto non dovrete far altro che cliccare sul pulsante Ottieni Coupon sotto il prezzo di vendita, scegliere la promo che permette di risparmiare 9€ ed il gioco è fatto. Il Coupon sarà copiato e dovrà essere inserito nell'apposito spazio prima del pagamento.

Cubot P40 – Specifiche e caratteristiche

Dato che un ripasso non fa mai male andiamo a dare un'occhiata alle specifiche di CUBOT P40. Il mid-range arriva con un display da 6.2″ con risoluzione HD+ e presenta un notch a goccia per la selfie camera da 20 MP (Samsung S5K2T7). Sul retro del device trova spazio una Quad Camera da 12 + 5 + 2 + 2 MP con un sensore principale Sony IMX486 ed un modulo macro da 2 cm.

A muovere il tutto abbiamo il SoC MediaTek Helio A22, soluzione octa-core a 12 nm e con una frequenza massima di 1.8 GHz. Il chipset è accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Completano il quadro una batteria da 4.200 mAh (ricaricabile tramite Type-C), un ingresso mini-jack, Android 10 e l'NFC. Infine sono presenti tre colorazioni: Black, Green e Blue.

Articolo sponsorizzato.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu