Oggi Banggood ci ripropone un prodotto particolarmente amato dai fan Xiaomi, la plafoniera Yeelight, nella sua ultima variante, che passa ad un prezzo particolarmente conveniente. Grazie al coupon lanciato dallo store, infatti, potrete acquistarla a soli 48€ con spedizione dall'Europa.

La plafoniera smart Xiaomi Yeelight Ceiling Light è in sconto con spedizione dal magazzino Europeo

La plafoniera smart di Xiaomi, controllabile con l'app ed anche tramite gli assistenti vocali Google Home, Amazon Alexa e non solo, subisce un calo di prezzo molto interessante sfruttando il codice sconto messo a disposizione dallo store.

Con il coupon dedicato, infatti, pagherete la plafoniera smart Yeelight Ceiling Light solo 48€. Oltre ai controlli smart potrete poi usufruire della presenza del telecomando dedicato, che potrebbe tornarvi utile in assenza di assistenti vocali o di smartphone a portata di mano.

Come abbiamo già accennato, il prodotto è spedito dal magazzino europeo e quindi vi sarà recapitato in tempi relativamente brevi e senza il rischio di incorrere in dazi doganali.

