Xiaomi è stata tra le aziende che più hanno giovato dell'incremento di domanda per i purificatori d'aria, dal momento che già da diversi anni offre al pubblico una linea completa di prodotti più o meno costosi. Proprio per questo oggi vi proponiamo, in offerta con coupon, lo Xiaomi Air Purifier 2C che, con spedizione dal magazzino europeo, scende a circa 92€.

Xiaomi Mi Air Purifier 2C subisce un forte calo di prezzo grazie allo sconto Banggood

Il purificatore d'aria di Xiaomi, disponibile all'acquisto in sconto con coupon 92€ con spedizione dall'Europa, è a tutti gli effetti da considerare come l'entry level della categoria di air purifier. Nonostante ciò, il prodotto conserva qualità produttiva e funzionalità al top, in linea con tutti i prodotti del brand.

Mancano le funzionalità smart, tuttavia lo Xiaomi Mi Air Purifier 2C presenta gli stessi metodi di filtraggio degli altri modelli, sfruttando il filtro HEPA con riduzione delle PM2.5 per una efficienza del 99.97%. Per acquistarlo con coupon, al prezzo suggerito e con spedizione da Europa, non dovrete far altro che cliccare sul box in basso e procedere al check out.

