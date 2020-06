Direttamente dalle pagine di GearBest arriva il nuovissimo metro digitale targato Xiaomi. Grazie al coupon dedicato avrete la possibilità di accedere all'offerta dello store che vi permetterà di acquistare lo Xiaomi DUKA in forte sconto, con garanzia Europa 24 mesi.

Xiaomi DUKA: l'innovativo metro digitale è in sconto su GearBest

Acquistare il nuovo metro digitale Xiaomi DUKA sarà semplicissimo e quanto mai economico grazie al coupon di GearBest. Il prodotto, ambitissimo sin dalla data di lancio, scende in offerta a 13.6€.

Tra le peculiarità del prodotto, troviamo il display LCD che permette di visionare in tempo reale le misurazioni, l'ingresso Type-C che lo rende compatibile con tutti i cavi di ricarica degli ultimi smartphone ed un'autonomia di 200 giorni in standby.

Per acquistarlo in sconto non dovrete far altro che accedere al box in basso ed inserire il coupon “GBGJ4653051” che vi permetterà di scontare l'importo totale sul prodotto e di pagarlo soltanto 13.6€.

