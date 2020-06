Nell'ultimo periodo il mercato dei notebook è cresciuto considerevolmente, tuttavia tra i tanti che vi abbiamo proposto in offerta, anche grazie ai nostri canali Telegram, c'è stato un prodotto che è stato particolarmente gradito: Teclast F15. Il portatile in questione è infatti un connubio perfetto tra funzionalità e prezzo contenuto, oggi ancor più basso grazie al coupon dedicato.

Teclast F15 è in sconto con codice promozionale su Banggood

Teclast F15, proprio come anticipato, ha riscosso un gran successo tra tutti coloro che cercavano un prodotto valido per un utilizzo quotidiano, ad un prezzo basso.

Per 324€, grazie all'offerta con coupon, il notebook in questione offre tutto ciò che serve per un utilizzo universitario. Abbiamo infatti un display da 15.6″ accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna ed il tutto è mosso dal chip Intel N4100, ideale per operazioni semplici e di routine.

Per acquistare il notebook non dovrete far altro che cliccare sul box in basso, applicando il coupon indicato in fase di check out. Inoltre, vi consigliamo di selezionare la spedizione EU Priority Line per evitare dazi doganali.

