Problemi con la linea internet? Il primo indiziato potrebbe essere proprio il modem. Grazie all'offerta di Gearbest avrete la possibilità di acquistare il nuovissimo router Redmi AX5 in super sconto, senza l'applicazione di alcun coupon, a soli 46.4€. Il prodotto riesce, seguendo la filosofia dell'azienda, ad offrire qualità ad un costo ridotto, vediamo meglio di cosa si tratta.

Grazie alla vendita promozionale di Gearbest il router Redmi AX5 potrà essere vostro con il 37% di sconto

Come abbiamo accennato, il router Redmi AX5 oggi in offerta lampo dallo store Gearbest, si ripropone di offrire qualità ad un costo invidiabile: sfruttando la vendita promozionale riproposta dallo store, potrà essere vostro a soli 46€, invece dei 73€ di listino.

Tra le peculiarità del prodotto, troviamo la tecnologia Wi-Fi 6 Mesh e la possibilità di controllare fino a 128 dispositivi contemporaneamente, mantenendo una connettività stabile. Trattandosi di un'offerta lampo, non avrete bisogno di applicare alcun coupon; per acquistarlo non dovrete far altro che cliccare sul box in basso.

