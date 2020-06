Siete in cerca di uno smartphone che abbia poche pretese e che sia in grado di esservi da supporto, ad un prezzo molto contenuto? Come sempre Xiaomi, con le sue offerte, è dietro l'angolo. Direttamente dallo store Banggood avrete la possibilità di applicare il coupon sconto sul Redmi 7A che vi permetterà di acquistarlo in offerta a meno di 70€.

Redmi 7A, lo smartphone super economico è in offerta con coupon a 67€

Grazie all'offerta con coupon di Banggood avrete la possibilità acquistare in sconto il Redmi 7A nella variante da 3/32 GB. Lo smartphone di casa Xiaomi, tra i più economici in circolazione, riesce comunque ad offrire prestazioni accettabili ad un prezzo praticamente imbattibile. Per acquistarlo vi basterà seguire le indicazioni contenute nel box coupon.

Effettuando l'acquisto dal link in basso, vi suggeriamo di selezionare la spedizione EU Priority Line che vi permetterà di evitare eventuali dazi doganali.

