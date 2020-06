Ritorna un'offerta interessante dallo store Banggood che cade a pennello proprio in questo periodo. Sfruttando un coupon dedicato avrete la possibilità di acquistare la racchetta ammazza zanzare Xiaomi Sothing Portable Mini ad un prezzo imperdibile: solo 8.8€. Vediamo insieme come fare.

La racchetta anti zanzare Xiaomi Sothing Portable Mini è in sconto da Banggood con codice dedicato

Grazie al coupon dedicato avrete la possibilità di accedere all'offerta sullo Xiaomi Sothing Portable Mini. La mini racchetta per zanzare vi tornerà utile in questo periodo e potrà essere utilizzata in maniera agevole viste le dimensioni ridotte. Inoltre, sfruttando la ricarica via USB e la batteria da 800 mAh, avrete a disposizione un'autonomia di circa 10 giorni.

Per acquistarlo al prezzo indicato, non dovrete far altro che seguire le indicazioni presenti nel box coupon in basso. Facciamo presente, inoltre, di utilizzare (come metodo di spedizione consigliato) la Air Parcel Register.

