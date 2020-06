In questo periodo abbiamo assistito ad un vero e proprio assalto ai notebook, per le più svariate esigenze, con un'attenzione particolare alla fascia di notebook low cost. Proprio per questo oggi vi segnaliamo un'opportunità non da poco: Teclast F7 Plus è in sconto a meno di 300€ direttamente da Amazon, applicando coupon ed offerta lampo.

Grazie alla combo coupon ed offerta lampo, Amazon batte gli store cinesi per Teclast F7 Plus

Grazie alla combinazione data dall'applicazione dell'offerta lampo ed il coupon dedicato, solo per poche ore avrete la possibilità di “accaparrarvi” il Teclast F7 Plus al prezzo di soli 297€.

Il notebook in questione si presenta come un valido compromesso tra costi contenuti e prestazioni elevate, in virtù del processore Intel Core N4100, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Ciò consente al notebook low cost di esser in grado di soddisfare ogni tipo di necessità, pur mantenendo un prezzo molto contenuto.

In tal senso facciamo presente, come accennato, che il prezzo offerto oggi da Amazon è in grado di competere, e battere, quello degli store cinesi che al contrario di Amazon non riescono a garantire la stessa celerità di consegna. Per pagarlo 297€ non dovrete far altro che accedere al box prodotto in basso e, in fase di check out, inserire il codice sconto LX5KOO29.

