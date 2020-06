Nuovo appuntamento con le offerte di Banggood che, anche oggi, ci sorprendono con un prodotto particolarmente richiesto dagli utenti. Grazie al coupon dedicato potrete infatti accedere all'offerta del notebook compatto BMAX X14. Vediamo insieme come aderire alla promozione sfruttando il codice sconto sul prodotto che permetterà di abbassare ulteriormente il prezzo del prodotto già in offerta lampo.

BMAX X14 è in offerta con coupon su Banggood

Il notebook BMAX X14, oggi in offerta con coupon dedicato, è proposto da Banggood a soli 317€ e, a questo prezzo, riuscirete a portarvi a casa un dispositivo senza troppi compromessi. Grazie al processore Intel N4100 – coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD – riuscirete ad affrontare tutte le operazioni quotidiane senza troppi intoppi.

Acquistare il prodotto al prezzo indicato sarà semplicissimo, non dovrete far altro che applicare il codice suggerito nel box in fase di check out. Inoltre consigliamo di utilizzare la spedizione EU Priority Line senza dogana per avere la certezza, appunto, di non incorrere in alcun dazio doganale.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti.

