Parte oggi la promo MediaWorld Scontasubito che permette a tutti gli utenti di poter risparmiare fino a 400€ sfruttando il coupon SCONTOSUBITO applicabile su tutti i prodotti dello store, con una spesa minima complessiva di almeno 250€. Questa soluzione da vita a tantissime combinazioni che vi proporremo all'interno dell'articolo, tra cui la possibilità di acquistare Amazfit GTS a soli 13,99€ in bundle con Xiaomi Mi 10 Lite.

Facciamo subito una premessa onde evitare fraintendimenti: questa proposta presuppone che siate interessati ad acquistare anche lo Xiaomi Mi 10 Lite ma, essendo un prodotto richiestissimo negli ultimi tempi e disponibile solo negli ultimi giorni, l'affare può far gola a tante persone poichè noi stessi abbiamo approfittato di questo “bundle” facendo il seguente ragionamento: anche la sola rivendita dell'Amazfit GTS sui 100€ vi consentirebbe quindi di ottenere il Mi 10 Lite ad un prezzo finale intorno ai 300€.

Lo store offre alcune soglie da raggiungere per acquisire determinati sconti, vediamole insieme.

Risparmia fino a 400€ con il coupon MediaWorld Scontasubito

Grazie all'iniziativa accessibile con coupon avrete la possibilità – direttamente sulle pagine MediaWorld – di poter risparmiare fino a 400€ su una spesa minima di 250€. Più precisamente avrete la possibilità di risparmiare:

25€ di sconto su una spesa minima di 250€;

100€ di sconto su una spesa minima di 500€;

200€ di sconto su una spesa minima di 1000€;

400€ di sconto su una spesa minima di 2000€.

Ciò significa che avrete la possibilità di, raccogliendo più prodotti, di raggiungere sconti davvero importanti. Uno su tutti, come preannunciato, è la possibilità di acquistare il best buy Amazfit GTS ad un prezzo allucinante: solo 13.99€ aggiungendo Xiaomi Mi 10 Lite al carrello.

Come fare per accedere a questo sconto? Aggiungete al carrello Amazfit GTS partendo da questa pagina, dopodiché dovrete aggiungere Xiaomi Mi 10 Lite al carrello da questa pagina e procedere al check out. Prima di ultimare il pagamento vi basterà inserire il coupon SCONTOSUBITO e risparmierete immediatamente 100€, per un totale di 412,99€.

Coupon MediaWorld SCONTOSUBITO – Le migliori offerte Xiaomi, Huawei ed OPPO

Come abbiamo accennato, i bundle e le offerte dedicate da MediaWorld in questa due giorni di offerte saranno numerosissimi. In tal senso pare che questa sia un'opportunità irrinunciabile per cambiare notebook, acquistare un nuovo smartphone ed altro ancora. Di seguito troverete – appunto – le migliori offerte fruibili con il coupon SCONTOSUBITO, da applicare in fase di check out.

OPPO Reno 2Z a 245€;

a 245€; OPPO Find X2 Neo a 599€;

a 599€; OPPO Find X2 Lite a 399€ (aggiungi qualsiasi prodotto per arrivare a 500€ ed ottenere lo sconto);

a 399€ (aggiungi qualsiasi prodotto per arrivare a 500€ ed ottenere lo sconto); Huawei Matebook D a 549€;

a 549€; Xiaomi Mi Electric Scooter a 321€ (129€ con il bonus mobilità!).

Ricordiamo che queste sono soltanto alcune delle offerte proposte dallo store MediaWorld che mette a disposizione, come visto per GTS e Mi 10 Lite, diversi bundle e combinazioni per risparmiare al massimo.

