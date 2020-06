Nuova offerta targata Banggood che oggi ci propone la lampada con dock di ricarica wireless Baseus T5, in sconto direttamente al check out. Il prodotto in promo sullo store si propone di essere un dispositivo polivalente, valido sia come luce notturna e da lettura, sia come ricarica per il proprio smartphone con supporto ad hoc.

La lampada wireless Baseus T5 è in sconto, con offerta lampo, su Banggood

L'offerta per la lampada con ricarica wireless Baseus T5 sarà accessibile sullo store Banggood in offerta lampo al prezzo di 40.4€. Per accedere allo sconto di prezzo non dovrete far altro che cliccare sul box in basso e procedere al check out. Direttamente nel carrello, quindi, risparmierete circa 5€ rispetto al prezzo di listino.

Più precisamente, la lampada wireless offre un supporto con ricarica wireless fino a 10W e ben 5 differenti modalità di luminosità che potranno essere variate maggiormente sfruttando gradienti di temperature differenti.

