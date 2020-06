Tra le offerte del giorno, Banggood ci offre una nuova opportunità di acquistare una e-bike, con spedizione da Europa, ad un prezzo più che vantaggioso. Grazie al coupon dedicato avrete la possibilità di acquistare in offerta la DYU D3+. Vediamola insieme più da vicino.

La bici elettrica DYU D3+ è in sconto dal magazzino europeo di Banggood

La nuova bici elettrica DYU D3+, oggi in offerta con coupon, si presenta come una validissima alternativa grazie alle dimensioni particolarmente ridotte, cerchioni da 14″ ed un'autonomia da paura. Con ricarica completa ed andatura semi assistita, infatti, avrete la possibilità di raggiungere circa 70 km di autonomia.

Inoltre la e-bike vanta anche il collegamento Bluetooth con l'app, tramite la quale sarete in grado di conoscere dati tecnici in tempo reale come la batteria residua e la temperatura della stessa. Questi parametri vi aiuteranno a prevenire eventuali problemi al prodotto.

Per acquistare la e-bike non dovrete far altro che seguire le indicazioni presenti nel coupon in basso.

