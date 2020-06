Gli incentivi statali hanno portato ad una vera e propria corsa all'acquisto delle e-bike. Tuttavia, come saprete, non tutti hanno la possibilità di accedervi e proprio per questo, per far fronte (comunque) all'esigenza di acquistare le bici elettriche, gli store cinesi si sono attrezzati con offerte all'altezza. L'ultima, in ordine di tempo, che vi presentiamo, è relativa alla DOHIKER, una e-bike super low cost che viene proposta in offerta a 426€.

La e-bike DOHIKER è in offerta lampo su GearBest

La bici elettrica offerta da GearBest in sconto, con spedizione diretta dalla Germania, si configura a tutti gli effetti come un prodotto entry level, che permetterà con un costo contenuto di potersi avvicinare al mondo delle bici elettriche. Grazie allo sconto in flash sale che sarà attivo per circa 2 giorni, infatti, avrete la possibilità di acquistarla a soli 426€.

Tra le peculiarità della e-bike troviamo senz'altro la portabilità ed un peso contenuto, dovuto ad una batteria da 7500 mAh e dimensioni ridotte offerte anche dalle ruote da 14″. Per acquistare il prodotto in offerta non dovrete far altro che cliccare sul box in basso. Ricordiamo che la spedizione, dal magazzino europeo, vi permetterà di accorciare i tempi di consegna e di evitare ogni tipo di rischio dovuto a dazi doganali.

