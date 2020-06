Se cercate un dispenser d'acqua economico, magari in offerta con Coupon, allora come al solito Xiaomi YouPin e lo store Banggood hanno la soluzione che fa al caso vostro, ovviamente grazie ad un codice sconto dedicato. Siete anche amanti del tè o del caffè istantaneo? Allora in questo il vantaggio raddoppia!

Coupon Banggood: il dispenser d'acqua di Xiaomi YouPin è la soluzione perfetta per gli amanti del té ed è in offerta con codice sconto

Infatti il dispenser d'acqua Scishare – direttamente dalla piattaforma Xiaomi YouPin, sempre sinonimo di qualità – permette di impostare la temperatura dell'acqua. Badate bene perché si tratta di una funzione pensata per il mercato cinese: infatti sarà possibile selezionare varie temperature per avere acqua calda. Una funzione di certo poco adatta a noi occidentali, ma che nasconde una feature perfetta per gli amanti di tè e tisane. Infatti il dispositivo è in grado di offrire acqua fino a 75° o bollente in appena 3 secondi: una funzionalità utile – come già citato – per tè e tisane, ma anche per chi preferisce il caffè istantaneo.

Il prodotto ha una capienza di 3 litri e presenta un design minimale che si adatta a qualsiasi tipo di ambiente. Il dispenser d'acqua di Xiaomi YouPin – come evidenziato in apertura – è in offerta con Coupon su Banggood: in basso trovate il link all'acquisto ed il codice sconto da utilizzare. Inoltre vi ricordiamo che si tratta di un prodotto con spedizione gratis da Europa.

