In un certo senso, la Creality 3D Ender 5 Pro si potrebbe definire come la regina della categoria, ovviamente in relazione alla fascia low budget e grazie a quest'offerta di Banggood – con Coupon dedicato – la stampante 3D diventa ancora più appetibile viste le funzionalità e le caratteristiche che porta con sé. Il prodotto è una stampante 3D top (tra i modelli economici) ed è dotata di un display LCD touch a colori da 4.5″, una superficie di stampa ampia, un piattello regolabile e varie parti modulari.

Creality 3D Ender 5 Pro: la stampante 3D è in offerta su Banggood grazie a questo Coupon

Il modello Ender 5 Pro presenta un sistema di controllo delle assi Y che garantisce un funzionamento sincrono ed una maggiore stabilità durante le fasi di stampa più lunghe. Il dispositivo offre una dimensione di stampa 220 x 220 x 300 mm, è dotato di interfaccia USB e supporto alle schedine di memoria. Il diametro del filamento è di 1.75 mm mentre quello dell'ugello è di 0.4 mm.

Come anticipato, la stampante Creality 3D Ender 5 Pro è in offerta con Coupon su Banggood, con tanto di spedizione gratis da Europa. In basso trovate il box con il link all'acquisto ed il codice sconto da utilizzare.

