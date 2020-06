Con il lancio dell'ultima versione della sua interfaccia proprietaria, il colosso cinese ha migliorato molteplici aspetti tra cui anche qualche chicca dedicata alla funzione AOD, ormai divenuta imprescindibile per gli smartphone equipaggiati con pannelli AMOLED. Tuttavia le cose si fanno ancora più interessanti con la release successiva: se avete uno smartphone Huawei o Honor dotato della EMUI 10.1 qui trovate la roadmap ufficiale(), allora ecco come fare per cambiare lo sfondo dell'Always-On Display e personalizzare la schermata del vostro device utilizzando una qualsiasi immagine in formato PNG.

Ecco come cambiare sfondo dell'Always-On Display sugli smartphone Huawei e Honor con EMUI 10.1

Come al solito in questi casi, la procedura arriva direttamente dal forum di XDA, grazie al lavoro di uno dei suoi membri. Per procedere e sapere come personalizzare l'Always-On Display del vostro Huawei o Honor (ovviamente dotato della EMUI 10.1 oppure della Magic UI 3.1) non dovrete far altro che seguire alcuni passaggi. Inoltre, dettaglio scontato, dovrete essere in possesso di uno smartphone dotato di un pannello OLED/AMOLED, con tanto di supporto alla funzione AOD.

Come personalizzare lo sfondo dell'Always-On Display dei modelli Huawei e Honor con EMUI 10.1 e Magic UI 3.1

La galleria in altro presenta alcuni esempi dell'effetto finale, utilizzando un'immagine in primo piano con sfondo nero, in formato PNG. Come cambiare sfondo dell'Always-On Display su Huawei e Honor con EMUI 10.1? Il primo passaggio imprescindibile è quello di avere l'app Temi di Huawei installata; se non è presente nell'elenco delle app procedete con il download e l'installazione (nei modelli con HMS al posto di servizi Google, l'applicazione è preinstallata, così come a bordo dei modelli più recenti).

Per utilizzare uno sfondo personalizzato dovrete installare un tema realizzato ad hoc e applicarlo tramite l'app dedicata. Nel thread dedicato trovate una serie di immagini PNG già pronte mentre se volete partire da zero dovrete necessariamente creare il vostro tema: ecco come fare seguendo entrambe le strade.

Come impostare un tema personalizzato su EMUI 10.1 e Magic UI 3.1

scaricate questo file ZIP, decomprimetelo e scegliete il tema che fa al caso tuo; ora effettuate il download di uno dei temi gratis presenti nell'app di Huawei (Free Earth nel caso del pacchetto in questione); ora collegate lo smarthone al PC e dalla memoria interna del telefono copiate il tema scaricato (lo trovate in Memoria Interna/Huawei/Temi/HWAods); aprite il file (usando 7-Zip) e recatevi in com.huawei.aod \res\drawable-xxhdpi\ e poi rimpiazzate il file digit_bg.png con una delle immagini presenti nel pacchetto ZIP, salvate e tornate indietro; copiate il tema modificato all'interno della cartella Huawei/Temi/HWAods sostituendo il precedente (non rinominate il nuovo file); sempre dal telefono recatevi in Impostazioni, Schermata Home e sfondi, Always On Display, Stile orologio, Scarica altri. Selezionate il nuovo tema e premete Applica. Se volete creare un PNG personalizzato, dovrete realizzare il vostro tema: modificate l'immagine che preferite e impostate le dimensioni 1080×492 o 1080×788, cambiate il nome in digit_bg e sostituitela come nel punto 4.

Come specificato, il metodo è valido solo per i dispositivo con a bordo le ultime EMUI 10.1 o Magic UI 3.1, quindi se il vostro smartphone Huawei/Honor non ha ancora ricevuto l'aggiornamento in questione dovrete portare pazienza.

