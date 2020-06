ColorOS 7.2 ufficiale: tutte le novità con OPPO Reno 4

Spesso la presentazione dei nuovi smartphone di riferimento per un brand viene accompagnata da un refresh della UI proprietaria. È accaduta anche con il lancio di OPPO Reno 4 e 4 Pro, assieme ai quali è stata mostrata la ColorOS 7.2. Pur non trattandosi di un major update, la nuova versione software include diverse novità, in particolar modo dedicate al migliorare l'esperienza fotografica.

OPPO Reno 4 presentato assieme alla ColorOS 7.2: tutte le novità

Super Night Scene Video

Assieme a Huawei, OPPO è uno dei principali pionieri della modalità Notturna in ambito fotografico. Conseguentemente, anche il comparto video sta iniziando a ricevere lo stesso trattamento. OPPO ha sviluppato un apposito algoritmo denominato “Moonlight Night Scene Video“, pensato per la realizzazione di video in fase notturna con una migliore qualità. Secondo l'azienda, ciò permette una luminosità migliorata del 74% ed una chiarezza aumentata del 34%.

Movie Mode

Come la modalità Vlog di Xiaomi, anche OPPO ha introdotto il proprio Soloop Video Editor, all'interno del quale è stata aggiunta una Movie Mode. Questa permette la registrazione di video post-prodotti nella stessa app. Oltre a registrarli in formato 21:9, l'utente può scegliere fra 10 filtri cinematici, templates e regolare parametri come esposizione, velocità dello shutter ed altro ancora.

Super Power Saving Mode

Parlando di autonomia, nella ColorOS 7.2 è stata aggiunta una funzionalità di risparmio energetico più avanzata. Secondo i dati di OPPO, attivandola si può usare WeChat per 90 minuti con soltanto il 5% di batteria.

AI App Pre-Launch

In termini di prestazione, la ColorOS 7.2 vuole migliorare la responsività quotidiana, migliorando la velocità di apertura delle app più utilizzate. Il sistema analizzerà il comportamento dell'utente e, in base alla sua routine, darà una corsia preferenziale alle app più usate.

AI Repair

Una feature particolare introdotta nella ColorOS 7.2 è la capacità del software fotografico di migliorare la qualità delle vecchie foto. Sarà così possibile immortalare un'immagine presa da un vecchio album dei ricordi e il software si occuperà di rimuovere rumore, sfocature e quant'altro.

OPPO Camera SDK

In occasione del Google I/O 2019, OPPO venne annunciata come uno dei produttori ad essere coinvolto nel progetto CameraX API. Adesso con la ColorOS 7.2 l'azienda ha aggiornato il proprio SDK, con il quale le app di terze parti possono interfacciarsi per avere un accesso più profondo al modulo fotografico. Così facendo, per esempio, è possibile implementare nativamente in un'app il sensore grandangolare, per esempio.

