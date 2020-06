Le offerte dello store Geekbuying continuano con il tapis roulant Xiaomi WalkingPad R1, una soluzione salva-spazio che permette di allenarsi in casa senza ingombri. Inoltre si tratta di un prodotto spedito dai magazzini europei, un dettaglio che è sempre un vantaggio in termini di attesa.

Offerte Geekbuying: il tapis roulant Xiaomi WalkingPad R1 è disponibile con codice sconto

Il tapis roulant WalkingPad R1 arriva direttamente da Xiaomi YouPin, la piattaforma di crowdfunding del brand cinese, ed è stato anche lanciato su Indiegogo. Il motivo è presto detto: si tratta di una soluzione perfetta per chi ha poco spazio oppure per chi preferisce avere un prodotto poco ingombrante. Nel caso di questo dispositivo il fattore spazio è fondamentale e presenta una spessore di appena 155 mm quando ripiegato. I controlli sono semplici ed intuitivi, anche tramite l'app per smartphone oppure tramite un apposito telecomando. Inoltre è possibile sia impostare varie velocità in modo da scegliere liberamente se passeggiare oppure effettuare una corsa leggera.

Il tapis roulant salva-spazio Xiaomi WalkingPad R1 è disponibile in offerta con codice sconto sullo store Geekbuying, con tanto di spedizione dai magazzini europei. Il prodotto è in preordine, ma verrà inviato in 2/7 giorni lavorativi. Qui trovate il link all'acquisto mentre basterà utilizzare il Coupon GKB8TH11 e il prezzo scenderà a 523.39€. Potete anche utilizzare il codice NNN8THGIZ38: in questo caso il prezzo passerà a 502.81€, ma dovrete essere più rapidi perché si tratta di un Coupon per un numero limitato di unità.

Articolo sponsorizzato.

