Mettiamo da parte per un attimo gli accessori (come l'ultimo sterilizzatore UV portatile a prezzo scontato) e apriamo la settimana delle migliori offerte di Banggood con il laptop Xiaomi Mi Notebook Pro 2020 (15.6″), versione rinnovata del celebre terminale della compagnia di Lei Jun disponibile con un codice sconto dedicato.

Offerte Banggood: il nuovo laptop Xiaomi Mi Notebook Pro 2020 (15.6″) debutta con un codice sconto dedicato

A metà giugno l'azienda cinese ha presentato la nuova incarnazione del suo laptop Xiaomi Mi Notebook Pro 15, in versione 2020, con tutta una serie di migliorie. In primis troviamo a bordo un processore Intel Core di decima generazione – i7-10510U – con grafica NVIDIA GeForce MX350, 16 GB di RAM DDR4 e 1 TB di storage SSD. Il display è un'unità IPS da 15.6″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) mentre frontalmente – lungo la cornice superiore – trova spazio una fotocamera da 1 MP per le videochiamate. Immancabile poi lo sblocco tramite lettore d'impronte digitali, così come una tastiera ampia e comoda da utilizzare.

Insomma, ancora una volta Xiaomi ha tirato fuori dal cilindro un prodotti di alto profilo, realizzato in metallo e dotato di varie porte (le trovate nell'immagine in basso).

Lo Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2020 è disponibile con codice sconto sullo store Banggood, attualmente in fase di preordine. Se siete interessati a mettere le mani sulla nuova belva della compagnia cinese, in basso trovate il link all'acquisto insieme al Coupon da utilizzare.

