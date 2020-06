Xiaomi Mi Air da 13.3″ è da sempre uno dei notebook più richiesti dagli utenti, tuttavia è sempre molto raro trovarlo in sconto oppure in offerta con codici sconto dedicati. Grazie alla promozione di Banggood ed al codice, avrete la possibilità di acquistare a 743€ la variante con Intel Core i5 di ottava generazione.

Codice sconto Xiaomi Mi Air 13.3″ con Intel Core i5 su Banggood

Il dispositivo in questione che offre una potenza invidiabile con processore Intel Core i5 di ottava generazione, grafica dedicata Nvidia GTX 250 e 512 GB di SSD è in super sconto con coupon dedicato. Con la promozione di Banggood, applicando il coupon per Xiaomi Mi Air 13.3″ avrete la possibilità di acquistarlo in offerta a 743€.

La spedizione consigliata è EU Priority Line che già include i dazi doganali e arriva in circa 15/20 giorni lavorativi.

I codice sconto da che vi porterà a pagare il notebook 743€ è BGMIAR5 ed è applicabile al seguente link:

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu