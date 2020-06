Lo speaker Tronsmart Element T6 Max è un bestione da 60W tutto potenza ed autonomia e se state valutando le offerte dedicate ai prodotti di questo tipo… beh, date un'occhiata a questo codice sconto da utilizzare su Geekbuying, che permette di risparmiare un bel po' (e poi è presente la spedizione gratis da Italia).

Offerte speaker Geekbuying: Tronsmart Element T6 Max scende di prezzo con Coupon

Abbiamo trattato questo speaker in una recensione approfondita (la trovate qui), un buon punto di partenza per valutare se siete di fronte al prodotto che fa al caso vostro. Lo speaker Tronsmart Element T6 Max è un dispositivo dal design elegante, realizzato in alluminio ed una sezione in tessuto; all'interno del corpo trovano spazio 4 tweeters, 1 woofer e 8 radiatori passivi, per una diffusione sonora a 360° gradi. La batteria è un'unità da 12.000 mAh (precisamente 6 unità da 2.000 mAh) e non manca il supporto agli assistenti vocali Siri, Alexa e Google Assistant.

Lo speaker Tronsmart Element T6 Max è disponibile in offerta su GeekBuying con il codice sconto 4D0BEHCZ. Qui trovate la pagina dedicata al prodotto e inserendo il Coupon dedicato il prezzo scenderà a 68.8€. Oltre ad essere proposto ad un cifra appetibile, lo speaker viene spedito direttamente dall'Italia (gratuitamente), dettaglio che rende ancora più invitante l'offerta di oggi.

Articolo sponsorizzato.

