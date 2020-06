Nella giornata di ieri abbiamo visto un'offerta davvero niente male dedicata al top di gamma dei notebook low cost CHUWI AeroBook Plus. Se invece siete in cerca di un tablet Android, magari qualcosina di sobrio ed economico, allora lo store Banggood ha il prodotto che fa al caso vostro, Teclast P10HD, disponibile con codice sconto e spedizione direttamente dall'Europa.

Il tablet Teclast P10HD è in offerta su Banggood con codice sconto

Il tablet Teclast P10HD è disponibile a circa 102€ grazie al codice sconto dedicato. Si tratta di una soluzione economica equipaggiata con un display da 10.1″ con risoluzione 1920 x 1200 pixel, un pannello LCD On-Cell. Sotto la scocca troviamo il SoC Spreadtrum SC9863A, accompagnato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage; il tutto è inserito in un corpo sottile in metallo, dai bordi arrotondati.

La batteria è un'unità da 6.000 mAh mentre lato software abbiamo Android 9 Pie. Sul retro trova spazio una fotocamera da 5 MP mentre frontalmente una selfie camera da 2 MP. In basso trovate il link all'acquisto dallo store Banggood, con il codice sconto da utilizzare. Infine, vi ricordiamo che si tratta di un prodotto spedito dai magazzini europei.

