codice sconto teclast f7s

Dopo l'appuntamento della scorsa settimana (con il modello KUU KBook) si torna a parlare delle offerte di GearBest, in particolare per quanto riguarda i notebook. Questo lunedì, infatti, comincia alla grande con il debutto di un nuovo terminale targato Teclast, l'ultrabook da 14.1″ F7S, disponibile in offerta lampo sullo store cinese (quindi senza dover inserire nessun codice sconto).

Offerte GearBest: il notebook low budget Teclast F7S debutta in offerta lampo

Le offerte di oggi di GearBest portano il lancio del nuovo Teclast F7S, notebook economico e leggero, caratterizzato da un corpo metallico e dimensioni contenute (con uno spessore di 7 mm ed un peso di 1.5 Kg). Il terminale offre un pannello IPS da 14.1″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) con bordi ottimizzati ed arrotondati; il cuore pulsante del nuovo modello di Teclast è il processore Intel Apollo Lake N3350, con grafica Intel HD 500, 8 GB di RAM LPDDR3 e 128 GB di SSD.

Ovviamente si tratta di una soluzione con Windows 10, mentre la batteria da 38 Wh garantisce (secondo quanto riportato dal brand cinese) un'autonomia fino a 7 ore. Presente all'appello un ampio trackpad ed una serie di porte mostrate nell'immagine in basso.

Il nuovo notebook Teclast F7S è disponibile in offerta lampo sullo store GearBest, quindi non sarà necessario inserire alcun codice sconto. Basterà semplicemente inserire il terminale nel carrello e procedere. In basso trovate il link all'acquisto e cliccando verrete reindirizzati direttamente alla pagina del prodotto.

