In un periodo come quello in cui stiamo vivendo oggigiorno, l'igiene e la massima pulizia sono fondamentali. Ma come fare con i piccoli oggetti, magari con il proprio smartphone? E le mascherine, vanno lavate fino allo sfinimento? Per fortuna esistono soluzioni economiche e comode, come lo sterilizzatore UV portatile Xiaodu XD911, dispositivo utile e conveniente, disponibile tra le offerte di Banggood con codice sconto e spedizione direttamente dall'Europa.

Offerte Banggood: lo sterilizzatore UV portatile Xiaodu XD911 è disponibile con codice sconto (da Europa)

Le dimensioni compatte rendono lo sterilizzatore XD911 – da Xiaomi YouPin – una soluzione perfetta da portare in giro. Il dispositivo è alimentato tramite cavo USB, anche via Power Bank, in modo da essere operativo all'occorrenza. All'interno dell'alloggiamento può contenere smartphone fino ad un massimo di 6.6″, quindi si tratta di un prodotto compatibile con una vastissima fascia di device. Inoltre è possibile sterilizzare anche accessori – come orologi, biancheria e gioielli – ma soprattutto le mascherine: una comodità in più in un contesto come quello odierno.

Lo sterilizzatore UV portatile XD911 è disponibile tra le offerte dello store Banggood grazie al codice sconto dedicato. In basso trovate il link all'acquisto, dove troverete anche il Coupon da utilizzare. Infine vi ricordiamo ancora una volta che si tratta di un prodotto con spedizione dai magazzini europei (dettaglio sempre gradito).

