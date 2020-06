Siete in cerca di un'offerta dedicata ad un monopattino elettrico? Allora lo store Geekbuying ha la soluzione giusta grazie allo scooter elettrico pieghevole KUGOO Kirin M4, disponibile con codice sconto e spedizione dall'Europa.

Lo scooter elettrico KUGOO Kirin M4 scende di prezzo con codice sconto e spedizione da Europa

Come anticipato in apertura, lo scooter elettrico KUGOO Kirin M4 in offerta con codice sconto è una soluzione dal design pieghevole, votata alla portabilità. Dotato di ruote da 10″ ed un motore da 500 W, il monopattino elettrico è in grado di offrire tre velocità di corsa. Lato autonomia, si parla di circa 45 Km mentre il manubrio ospita un display per visualizzare distanza, velocità, potenza ed altri parametri.

Lo scooter elettrico pieghevole KUGOO Kirin M4 è disponibile in offerta sullo store Geekbuying (qui trovate il link alla pagina del prodotto) grazie al codice sconto GKB267S: utilizzando il Coupon al momento dell'acquisto il prezzo scenderà a 531.44€. In alternativa potete provare ad utilizzare il codice GKB8TH11, che permette di beneficiare di uno sconto maggiore (il prezzo sarà di 526.97€); tuttavia si tratta di un Coupon utilizzabile solo per un numero limitato di unità, quindi se siete interessati affrettatevi. Prima di lasciarvi ricordiamo che il monopattino elettrico è disponibile con spedizione gratis direttamente dall'Europa.

Articolo sponsorizzato.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu