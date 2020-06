OnePlus 8 è uno degli smartphone più apprezzati dell'ultimo periodo grazie ad un design curato e ad una scheda tecnica di altissimo livello.

Il prezzo del dispositivo ha fatto storcere il naso a molti ma grazie ai codici sconto e alle offerte degli store cinesi è possibile rimediare risparmiando un bel po' sul prezzo di listino.

Codice sconto per OnePlus 8 riduce il prezzo a 516€

Lo smartphone, infatti, è disponibile quest'oggi su Banggood ad un prezzo molto accattivante, nella variante 8/128 GB, di 516€ limitato a soli 50 pezzi. La spedizione consigliata che già includi i dazi doganali è EU Priority Line:

Si tratta dunque di una offerta per OnePlus 8 decisamente interessante che potrebbe finire prima del previsto, dunque qualora foste interessati vi consigliamo di procedere all'acquisto quanto prima.

Qualora il prezzo non risultasse più disponibile vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram in cui troverete in tempo reale tutti gli aggiornamenti:



OnePlus 8 – Scheda tecnica

Display Fluid AMOLED HDR10+ da 6.55″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9, densità di 402 PPI, refresh rate a 90 Hz , protezione Gorilla Glass e Always-On;

(2400 x 1080 pixel) in 20:9, densità di 402 PPI, refresh rate a , protezione Gorilla Glass e Always-On; dimensioni di 160.2 x 72.9 x 8 mm per 180 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Qualcomm Adreno 650;

8/12 GB di RAM LPDDR4X;

di RAM LPDDR4X; 128/256 GB di storage UFS 3.0 non espandibile;

di storage UFS 3.0 non espandibile; tripla fotocamera posteriore da 48+16+2 MP f/1.75-2.2-2.4, primario Sony IMX586, OIS/EIS, grandangolare a 116°, macro, Slow-Motion 480 fps, autofocus PDAF e flash LED;

f/1.75-2.2-2.4, primario Sony IMX586, OIS/EIS, grandangolare a 116°, macro, Slow-Motion 480 fps, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera Sony IMX471 da 16 MP f/2.0 con EIS;

f/2.0 con EIS; speaker stereo con Dolby Atmos e Haptic Vibration Engine;

con Dolby Atmos e Haptic Vibration Engine; supporto dual SIM 4G e 5G , Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, USB Type-C 3.1, NFC;

, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, USB Type-C 3.1, NFC; batteria da 4300 mAh con Warp Charge 30T a 30W;

con Warp Charge 30T a 30W; sistema operativo Android 10 con OxygenOS 10.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu