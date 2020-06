Il fine settimana sta arrivando e con esso, alcune offerte particolarmente interessanti dedicate ai notebook low cost. KUU Kbook è un terminale economico e conveniente, con una buona scheda tecnica ed un prezzo allettante. Se siete in cerca di un dispositivo senza rinunce troppo evidenti e con tanto di storage SSD, allora avete trovato la soluzione che fa al caso vostro.

KUU Kbook in offerta lampo su GearBest: il notebook low cost scende di prezzo e diventa ancora più conveniente

Il notebook low cost del brand cinese non si fa mancare nulla: abbiamo un processore Intel Celeron N3350 con 8 GB di RAM DDR3 e memoria SSD, un pannello IPS da 14.1″ Full HD (1920 x 1080 pixel) ed una batteria da 30.4 Wh. KUU Kbook offre 3 porte USB 3.0, un ingresso Type-C, uno HDMI ed uno per le cuffie, insieme allo slot per le schedine.

Il notebook KUU Kbook è disponibile tra le offerte di GearBest (senza codice sconto, in flash sale) sia nella versione da 8/128 GB che in quella da 8/256 GB. In basso trovate il link alla pagina del prodotto, dove potrete beneficiare del prezzo scontato e della spedizione gratuita.

