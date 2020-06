Le offerte della settimana di GearBest continuano e dopo la webcam di Elephone (la trovate qui) si cambia totalmente genere con il lancio del nuovo smartwatch sportivo Kospet Magic 2, già disponibile ad un prezzo conveniente con codice sconto.

Offerte GearBest: Kospet Magic 2 è il nuovo smartwatch votato allo sport, con codice sconto dedicato

Il wearable è dotato di un pannello TFT da 1.3″ con risoluzione 360 x 360 pixel, protetto da un pannello con curvatura 2.5D e dotato di un corpo in metallo. L'anima sportiva è ampiamente visibile grazie al look, ma soprattutto per la presenza di 30 modalità dedicate al fitness. Il dispositivo è dotato di certificazione IP67, Bluetooth 4.0 e una batteria da 200 mAh. Il cinturino (due in confezione) è realizzato in TPU. Inoltre è possibile visualizzare le notifiche di chiamate, SMS ed applicazioni, collegando il device allo smartphone tramite l'app dedicata.

Il nuovo smartwatch Kospet Magic 2 è disponibile all'acquisto sullo store Banggood, con tanto di codice sconto dedicato. In basso trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al Coupon da utilizzare.

