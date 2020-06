A inizio mese il produttore cinese ha lanciato il nuovo Elephone E10 Pro, uno smartphone low budget caratterizzato da un design elegante ed un prezzo più che abbordabile. Siete interessati a mette le mani sull'ultima creatura del brand? Allora vi segnaliamo che il device è disponibile in preorder su Banggood, in offerta lampo.

Elephone E10 Pro è in preorder su Banggood ed è già in offerta lampo

In termini di design questo Elephone E10 Pro presenta delle ottime carte da giocare: il retro è caratterizzato da una Quad Camera da 48 + 13 + 2 + 5 MP con grandangolo e macro, inserita in un modulo rettangolare in altro a sinistra. Al centro della scocca trova spazio il logo del brand cinese mentre frontalmente abbiamo un ampio pannello tutto schermo da 6.55″ HD+ (1600 x 720 pixel), con un foro per la selfie camera da 13 MP.

A muovere il dispositivo abbiamo il SoC MediaTek Helio A25, soluzione octa-core fino a 1.8 GHz, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile tramite microSD. La batteria è un'unità da 4.000 mAh con ricarica rapida da 10W, tramite USB Type-C. Il pacchetto connettività offre il Bluetooth 5.0, l'NFC e il Wi-Fi Dual Band; presente all'appello un doppio slot per le SIM 4G.

Il nuovo Elephone E10 Pro è disponibile in offerta lampo (quindi non dovrete inserire alcun codice sconto) su Banggood a soli 116.40€: si tratta di un preorder, con spedizioni a partire dal 17 luglio. Tuttavia è meglio non tergiversare dato che il prezzo scontato sarà valido solo per un numero limitato di unità, per poi salire progressivamente. In basso trovate il link alla pagina del prodotto, direttamente sullo store cinese. Inoltre, se siete in cerca di un tablet economico, il Teclast P10HD è ancora disponibile con codice sconto!

