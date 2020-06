Stanchi delle solite soluzioni Redmi e Xiaomi? Puntate ad un paio di cuffie true wireless ma volete provare qualcosa di diverso, affidabile ed economico? Se siete affamati di offerte allora eccovi servici con un codice sconto dedicato alle cuffie TWS QCY T5, disponibili ad un prezzo bestiale su Amazon, con tanto di spedizione Prime.

Le cuffie TWS QCY T5 scendo ad un prezzo super con questo codice sconto Amazon

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, le QCY T5 sono una delle migliori alternative nel panorama delle cuffie TWS low budget. Dotate del supporto al Bluetooth 5.0 e al codec AAC, le T5 presentano un design in-ear, controlli touch, un doppio microfono con riduzione del rumore di fondo durante le chiamate ed un case di ricarica con una batteria da 380 mAh.

Le cuffie TWS QCY T5 sono disponibili in offerta su Amazon a soli 14.99€, grazie al codice sconto 86OBDCYI. In basso trovate il link all'acquisto: sarete reindirizzati direttamente alla pagina del prodotto. Non dimenticate di inserire il Coupon dedicato prima di concludere l'ordine! Inoltre vi segnaliamo che si tratta di un prodotto disponibile con spedizione Prime. Prima di lasciarvi al vostro acquisto segnaliamo inoltre che sulla piattaforma di e-commerce le cuffie QCY vengono rebrandizzate con il marchio HOMSCAM.

