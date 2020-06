Le offerte di Banggood continuano (dopo Elephone E10 Pro) con un tablet PC tra i più apprezzati, visto il rapporto qualità/prezzo, che si fa ancora più interessante grazie al codice sconto dedicato: stiamo parlando di CHUWI UBook Pro, soluzione elegante e votata alla produttività.

Offerte Banggood: il tablet PC CHUWI UBook Pro è in sconto con Coupon

Per chi è in cerca di un tablet PC affidabile ed economico, CHUWI UBook Pro rappresenta una valida alternativa a prodotti più blasonati, ma proposti a prezzi ben al di sopra. Il dispositivo della casa cinese offre un display da 12.3″ Full HD (1920 x 1280 pixel) ed è mosso dal processore Intel Gemini Lake N4100, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di storage SSD. Il tutto è inserito in una scocca metallica del peso di 780 grammi.

Non manca il supporto agli stilo – con 4096punti di pressione – ed una capiente batteria da 38 Wh, con ricarica rapida PD2.0. Ovviamente si tratta di una soluzione con Windows 10; inoltre vi segnaliamo la presenza della tastiera dedicata (inclusa), con tanto di aggancio magnetico.

Il tablet PC CHUWI UBook Pro è disponibile tra le offerte di oggi di Banggood, con tanto di codice sconto dedicato. In basso trovate il link all'acquisto ed il Coupon da utilizzare.

Se preferite un prodotto spedito direttamente da Europa, in questo caso vi segnaliamo anche una seconda offerta con codice sconto anche se stavolta il risparmio è inferiore.

