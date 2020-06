Dopo il lancio alcune settimane fa, CHUWI AeroBook Plus arriva finalmente sullo store Banggood e ovviamente non poteva non partire alla grande grazie ad un codice sconto dedicato. Siete in cerca di un nuovo notebook low cost e state spulciando tra le offerte disponibili? Date un'occhiata perché è molto probabile che il nuovo modello della casa cinese sia il portatile che fa al caso vostro.

Offerte Banggood: CHUWI AeroBook Plus debutta in offerta grazie a questo codice sconto

Il nuovo notebook del brand arriva con un buon comparto tecnico, capeggiato dal processore Intel i5-6287U, soluzione di sesta generazione con grafica Intel Graphics 550. Lato memorie abbiamo 8 GB di RAM DDR4 e 256 GB di storage SSD espandibile. CHUWI AeroBook Plus monta un pannello IPS da 15.6″ con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel); nonostante le dimensioni del display ci troviamo di fronte ad un modello leggero e ultrasottile, con un corpo in metallo.

La batteria è un'unità da 55Wh con ricarica rapida PD 2.0 da 65W. Presenti all'appello lo slot microSD, due porta USB-A 3.0, un ingresso mini-jack per le cuffie, uno HDMI e una porta USB Type-C. Il pacchetto connettività comprende un modem Intel AC7265 Dual Band ed il Bluetooth 4.2.

