In un periodo dove le bici elettriche sono sempre più richieste, a rispondere al meglio alla domanda del pubblico sono senz'altro gli store cinesi come GearBest che grazie a codici sconto ed offerte lampo per bici elettriche e non solo contribuiscono a tenere bassi i prezzi. L'offerta odierna riguarda proprio una e-bike, la DYU D3Plus è in sconto a 498€ con spedizione dal magazzino europeo.

La e-bike pieghevole DYU D3Plus è in sconto con spedizione dall'Europa

Grazie all'offerta GearBest sulla bici elettrica DYU D3Plus, che parte direttamente dal magazzino europeo, avrete la possibilità di portarvi a casa, senza l'utilizzo di alcun codice sconto, una e-bike confortevole ed al tempo stesso comoda viste le dimensioni.

In un corpo estremamente contenuto, infatti, la DYU D3Plus riesce ad offrire un'ottima autonomia grazie alla batteria da 10000 mAh ed altre specifiche di primo livello.

La spedizione consigliata è Linea Prioritaria che impiegherà 4-10 giorni lavorativi e, essendo effettuata dal magazzino tedesco, non potrà incorrere in alcun dazio doganale.

