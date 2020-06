Se non vi siete ancora decisi ad abbracciare la tecnologia True Wireless o più semplicemente state cercando un nuovo modello da acquistare, questo è l'articolo giusto per voi. Grazie all'offerta lampo GearBest, infatti, avrete la possibilità di acquistare gli auricolari True Wireless Xiaomi Mi Air 2 in sconto al 40% rispetto al prezzo di listino.

Gli auricolari Xiaomi Air 2 SE sono in offerta lampo su GearBest

L'offerta lampo di GearBest risulta essere molto vantaggiosa, nonostante non sia possibile applicare alcun codice sconto, gli auricolari Xiaomi Mi Air 2 SE conservano comunque un prezzo interessante, di soli 27.7€.

Per acquistare gli auricolari in offerta lampo basterà cliccare sul box in basso, senza la necessità di applicare alcun codice sconto. Per l'acquisto vi consigliamo, come spedizione suggerita, Spedizione aerea non registrata, offerta gratuitamente per l'occasione.

Le cuffie TWS del brand sono, poi, offerte anche su altri store a prezzi leggermente più vantaggiosi. Più precisamente si tratta della promozione proposta da Geekbuying, che troverete di seguito.

