Xiaomi Mi 10 Pro è il più potente su scala globale per Antutu | Maggio 2020

Lenovo Legion si prospetta uno smartphone molto potente, basandosi sul prossimo Snapdragon 865+. Senza contare che lo Snapdragon 875 alzerà ulteriormente l'asticella, anche se ci separano ancora mesi al suo lancio. Nel mentre c'è lo Snapdragon 865 a dettare legge in termini di benchmark, come testimonia la graduatoria mensile di Antutu. Anche quella del mese di maggio consolida il dominio di Qualcomm, con una top 10 che contiene qualche eccezione a tema Samsung. E a guidare la classifica c'è sempre lui, Xiaomi Mi 10 Pro.

LEGGI ANCHE:

Snapdragon 875, trema: AMD Ryzen C7 in arrivo con specifiche da urlo!

La classifica Global di Antutu evidenzia la potenza di Xiaomi Mi 10 Pro

Qualcuno di voi potrebbe essere confuso, dopo la lettura di questo precedente articolo che vede OPPO Find X2 Pro alla cima della classifica Antutu. Anche perché in quella odierna addirittura non compare nemmeno: com'è possibile? Il motivo è presto detto: Antutu stila due classifiche distinte: una China, una Global, data l'eterogeneità dei mercati. Sarebbe errato unirle, dato che nelle due aree geografiche sono commercializzati modelli ben differenti.

Per poter stilare la propria classifica, il team Antutu raccoglie tutti i dati analizzati tramite la propria piattaforma di benchmarking. Ma per poter far sì che un modello entri nel ranking è necessario che siano rilevati migliaia di unità. Per questo OPPO Find X2 Pro non figura, essendo in vendita da poco in Europa (al contrario di Xiaomi Mi 10 Pro) e totalmente assente negli USA.

Fatto sta che le prime quattro posizioni della top 10 Antutu di maggio 2020 è occupata da dispositivi dotati di Snapdragon 865: Xiaomi Mi 10 Pro, ma anche Redmi K30 Pro, OnePlus 8 Pro e il modello base Xiaomi Mi 10. Ad interrompere la streak ci pensa Samsung, il cui Exynos 990 offre potenza a Samsung Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20 e S20+. Il resto delle posizioni è sempre targato Qualcomm ma con lo Snapdragon 855+, ritrovabile all'interno di ROG Phone 2 e Realme X2 Pro.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu