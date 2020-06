Nelle scorse settimane il produttore cinese ha anticipato il debutto del suo nuovo mini PC 4K, la soluzione più piccola al mondo, in grado di stare senza alcun problema nel palmo della mano. Stiamo parlando di CHUWI LarkBox, terminale messo a nudo da un teardown ed equipaggiato con un comparto tecnico niente male, specialmente in relazione al prezzo di vendita. Ma bando alle ciance, ora che il dispositivo è in dirittura d'arrivo su Indiegogo andiamo a scoprirne tutti i dettagli, tra specifiche e prezzo in crowdfunding.

CHUWI LarkBox è il mini PC 4K più piccolo al mondo e fa il suo debutto su Indiegogo il 24 giugno

Design, caratteristiche e hardware

Come anticipato in apertura – per tutti i nuovi arrivati – CHUWI LarkBox è un mini PC 4K che punta tutto sulle dimensioni e la portabilità. Si presenta come un corpo piccolo e ultracompatto ed integra un processore Intel J4115 (qui trovate qualche dettaglio in più su questa soluzione). Il terminale misura 61 x 612 x 43 mm, è facilissimo da trasportare e presenta il supporto allo standard VESA. Si tratta di una soluzione perfetta per un uso quotidiano e da ufficio mentre la grafica integrata UHD 600 è in grado di decodificare video in Ultra HD.

Inoltre è presente anche un uscita HDMI 4K e può essere posizionato in soggiorno per un utilizzo in stile TV Box (complici anche le dimensioni e il design minimal ed elegante).

Lato memorie CHUWI LarkBox offre 6 GB di RAM e 128 GB di storage; presente anche il supporto per l'espansione tramite SSD M2. In altro trovate un'immagine utilissima, che permette di dare un'occhiata a tutte le porte offerte dal dispositivo.

CHUWI LarkBox – Prezzo e disponibilità su Indiegogo

Il nuovo CHUWI LarkBox debutterà ufficialmente su Indiegogo il 24 giugno (a partire dalle ore 15) al prezzo di 169$. Se siete interessati all'acquisto conviene procedere durante il crowdfunding perché al termine di questo la cifra salirà a 199$. Inoltre vi segnaliamo che effettuando la registrazione alla pagina dedicata (la trovate qui) potrete beneficiare di un ulteriore sconto e il prezzo scenderà a 139$.

Articolo sponsorizzato.

