China Mobile lancia OneOS, un nuovo sistema operativo per IoT

In Cina la diffusione dello standard 5G sta avvenendo in modo rapido e nel corso dei prossimi mesi gran parte del paese potrà fare affidamento su questa novità. I principali gestori stanno premendo l'acceleratore per il miglioramento delle infrastrutture; eppure tira aria di novità anche in altri campi, come svelato da China Mobile – uno dei più importanti operatori cinesi – durante il summit Cloud Innovation 2020 (dal 17 al 21 giugno), il quale ha annunciato il debutto di OneOS, un sistema operativo nuovo di zecca dedicato al campo dell'IoT.

China Mobile, OneOS e IoT: tutto sul nuovo sistema operativo

Qiao Hui, direttore generale della divisione Internet of Things di China Mobile, ha parlato della complessità degli scenari che si andranno a determinare per le problematiche legate all'IoT (tra frammentazione hardware, diversificazione dei protocolli di rete e così via). Per questo motivo l'azienda ha deciso di puntare su OneOS, un sistema operativo in tempo reale votato all'IoT e al 5G. Questo è stato sviluppato a partire dal 2018 ed ora avrebbe raggiunto un livello tale da poter essere presentato al grande pubblico business.

OneOS è una soluzione multipiattaforma cross-chip che punta ad offrire la massima sicurezza. Il nuovo OS supporta l'architettura ARM Cortex-M/R/A, MIPS, RISC-V e non solo, ed è compatibile con POSIX, CMSIS e altre interfacce. Presente il supporto a MicroPython e determinati strumenti per lo sviluppo grafico. Secondo quanto svelato da China Mobile, OneOS debutterà in futuro a bordo di dispositivi intelligenti come indossabili, serrature smart, soluzioni di ricarica smart e di monitoraggio ambientale.

