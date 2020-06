Chi è BBK Electronics? Scopriamo la realtà dietro OnePlus, OPPO, Vivo, Realme e iQOO

La storia che gravita attorno all'entità che risponde al nome di BBK Electronics si rivela sempre piuttosto controversa. Potreste non averne mai sentito parlare concretamente e la cosa strana è che è considerabile a tutti gli effetti il terzo produttore di smartphone al mondo. È paradossale che non esista nessun telefono direttamente targato BBK, ma il motivo è presto detto: non opera in maniera diretta. I suoi sforzi in ambito smartphone sono, anzi, sarebbero delegati ad altri brand specifici: OnePlus, OPPO e Vivo in primis, Realme ed iQOO in secundis. Perché uso il condizionale? Adesso ve lo spiego.

LEGGI ANCHE:

Valori SAR: OnePlus e Xiaomi sono i più “radioattivi”

BBK Electronics è l'azienda che controlla OnePlus, OPPO e Vivo? Scopriamo qual è la verità

Ripercorriamo la storia di BBK

Potreste non aver mai sentito parlare di BBK e c'è un motivo per questa scelta, ma prima facciamo un passo indietro. Il marchio BBK Electronics Industrial Group nasce dalla mente di Duan Yongping, elusivo imprenditore di 59 anni nato a Nanchang, il cui patrimonio dovrebbe ammontare a circa 1.5 miliardi di dollari, secondo la Hurun China Rich List del 2018. Come tutti i personaggi di questo calibro, anche Duan non è esente da “stranezze” tipiche dei più audaci investitori. Basti pensare che nel 2006 arrivò a pagare la bellezza di 620.100 dollari per poter pranzare con l'iconico Warren Buffett e parlare così d'affari.

Laureato in ingegneria elettronica ed econometria, ha un trascorso come insegnante, come lavoratore in una fabbrica statale di tubi a vuoto ma soprattutto come CEO di Subor Electronics. Un'azienda che fece discutere di sé, facendosi conoscere per la creazione di cloni delle console Nintendo. La produzione comprendeva anche attrezzature varia sempre in ambito videoludico, così come macchine dedicate all'istruzione. Controversie a parte, Duan porta Subor dall'essere un'azienda pesantemente in debito ad una in grado di capitalizzare nel 1995 qualcosa come 1 miliardo di yuan, pari a 126 milioni di euro. Questo grazie a prezzi bassissimi (dai 15 ai 40€ per una console) e alla mancanza di concorrenza, arrivando addirittura ad avere la superstar Jackie Chan come sponsor.

Conclusasi questa esperienza, nel 28 agosto 1995 viene fondata Bubugao, azienda che adesso conosciamo come BBK Electronics. Gli esordi dell'azienda comprendono vari settori dell'elettronica, come la realizzazione di CD, lettori MP3, impianti DVD ed elettrodomestici. Ma già nel 2000 BBK inizia a farsi un nome nell'ambito telefonico, divenendo uno dei principali produttori della Cina, scontrandosi con bestie sacre quali Nokia e Motorola.

Dall'audio/video alla telefonia: la nascita di OPPO e Vivo

BBK Electronics non se l'è sempre passata benissimo, anzi. A metà degli anni 2000 ci fu il serio sentore del fallimento, con una concorrenza spietata da parte di Huawei e Coolpad, in grado di vendere dispositivi attorno ai 1000 yuan (circa 120€). A questo punto si decise di dividere BBK in tre branche. La prima, dedita all'elettronica educazionale, fu affidata Huang Yihe. La seconda, lettori VCD e DVD, a Chen Mingyong. Per la terza il punto di svolta arriva nel 2004, quando con il pupillo Tony Chen viene fondata OPPO.

Inizialmente l'azienda non era quella che conosciamo oggi, avendo passato i primi anni di vita dedicandosi a lettori audio e video sotto la divisione OPPO Digital. E anche con ottimi prodotti ben recensiti dalla platea interessata, come nel caso dell'amplificatore HA-1 o delle cuffie PM-3. Nel 2008 ci fu un timido ingresso nella telefonia con il lancio dello Smile Phone, un feature phone dalla simpatica back cover.

A page from OPPO's history: their first mobile phone, a.k.a. the “smiling phone” #OPPOFindX pic.twitter.com/A6lGV3Jari — Bryan Ma (@bryanbma) June 19, 2018

Il passaggio successivo arriva nel 2009, quando un altro pupillo chiamato Shen Wei fonda quello che è stato il primo vero brand capostipite della telefonia: Vivo. Sin da subito l'intento con questo brand è stato quello di gettarsi nel mondo degli smartphone, per poi essere seguito nel 2011 da OPPO.

“Fare telefoni non era la mia strada. Ma ho valutato che avremmo potuto fare bene in questo mercato.“

Quello della telefonia, quindi, non era propriamente il mondo prescelto da Duan Yongping, quanto piuttosto una scelta dettata dalla sua visione imprenditoriale. Fatto sta che OPPO e Vivo ottengono numeri considerevoli in Asia, cercando di ricalcare il modello Apple in quanto ad estetica ed approccio al mercato. Lo stesso Duan ha più volte espresso il suo apprezzamento verso Cupertino.

“Apple è una compagnia straordinaria. È un modello da cui imparare. Ho incontrato Tim Cook in diverse occasioni. Potrebbe non conoscermi, ma abbiamo chiacchierato un po', mi piace molto. Ma non hanno saputo batterci in Cina perché anche loro hanno dei difetti. A volte sono forse troppo testardi. Hanno fatto molte cose fantastiche, come il loro sistema operativo, ma li superiamo in altre aree.”

Inizialmente è palese che l'attenzione del pubblico fosse tutta per l'ecosistema iPhone, con una presentazione che nel 2007 stregò il mondo intero. Parallelamente, poi, c'era ancora una BlackBerry che si occupava di soddisfare le esigenze di un target più aziendale. Ma sul lungo periodo i numeri hanno dato ragione agli sforzi di BBK: grazie al lavoro congiunto di OPPO e Vivo, nel 2016 è riuscita a piazzarsi al terzo posto del mercato, con più di 147 milioni di smartphone venduti. Al contrario, Huawei concluse l'anno fiscale con “soltanto” 76.6 milioni, per non parlare dei 44.9 milioni di Apple o i 41.5 di Xiaomi.

I motivi di questo successo sono molteplici. Innanzitutto la società di Duan ha ottenuto una grossa fidelizzazione nei mercati emergenti, laddove i prezzi di Apple non possono competere. Inoltre, la massiccia presenza di giovani laureati ha aiutato ad adottare strategie in grado di far successo fra i millennials. Per non parlare dell'utilizzo in larga scala di celebrità per le attività di marketing. Ad aiutare le vendite è stata anche la scelta di predisporre tantissimi negozi fisici in giro per l'Asia, con una distribuzione quanto più capillare possibile. Pur lavorando fianco a fianco, OPPO e Vivo vivono la strategia dei “nemici in casa”, competendo nelle stesse fasce di mercato.

L'altro “trucco” è stato diversificare i prodotti, lanciando flagship molto premium e costosi in grado di attirare l'attenzione della clientela. A questo punto subentra la fascia mid-range e low-cost, di cui OPPO e Vivo hanno fatto ampiamente uso, riuscendo a venderli bene grazie al forte appeal acquisito tramite i suddetti top di gamma. Ad un certo punto della sua storia, BBK Electronics ha deciso di diversificare ulteriormente, supportando la creazione di ulteriori realtà.

La nascita di OnePlus, Realme ed iQOO: lunga vita alle sussidiarie

OnePlus

Nel mentre OPPO, assieme a Vivo, conquista l'Asia con un'ottica mainstream, c'è chi al suo interno ha una visione più intima, quasi artigianale. Nel 2013 l'allora vice-presidente di OPPO Electronics decise di lasciare la società e mettersi in proprio: esatto, sto parlando di Pete Lau e della nascita di OnePlus. Erano anni diversi rispetto ad oggi, anni in cui la telefonia era perlopiù dominata dai brand “occidentaleggianti” quali Samsung, Apple, LG e Motorola. Il mondo cinese era ancora legato ai propri confini e di Xiaomi e Huawei si parlava ancora poco. In questo panorama va ad inserirsi OnePlus, brand nato in Cina ma guardando all'occidente. La strategia di marketing era presto detta: la piccola azienda contro i giganti del settore. Specifiche ottime, prezzi bassi, 0 pubblicità, vendite solamente online ed un target molto giovanile e attento alle ultime tecnologie. Un obiettivo ben diverso da quello di OPPO e Vivo, direzionate ad un'utenza più classica. Da lì in poi la storia di OnePlus la conosciamo tutti, fino ad arrivare ad oggi con una presenza globale ben più radicata e, per certi versi, lontana da quella degli esordi.

Realme

Nel frattempo, nel 2018 sempre da OPPO si stacca un'altra costola sotto il nome di Realme, guidata da Sky Li che, come Pete Lau, è un ex vice-presidente di OPPO. Come accaduto fra Xiaomi e Redmi, era un'entità già esistente: per quanto molto meno famoso di Redmi, anche RealMe era una famiglia di telefoni OPPO del 2010. Evidentemente non ebbe molta fortuna, venendo abbandonata per poi “resuscitare” 8 anni dopo come un brand a sé stante. Realme è riuscita sin da subito ad imporsi con una certa impetuosità nel panorama. Le vendite sono molte positive e fungono da base ad un ecosistema che, dopo soltanto 2 anni, conta all'elenco wearables, cuffie, accessori vari ed anche una smart TV. Ed è quasi paradossale, se si pensa che non esistono TV marchiate OPPO.

iQOO

Arriviamo al 2019 e alla nascita di iQOO. Anche Vivo aveva bisogno di un contraltare diretto non ad un pubblico mainstream, bensì ad una nicchia più geek e attenta all'hardware. Ed infatti tutti i modelli visti finora, chi più, chi meno, porta con sé capienti batterie con ricariche molto rapide, ampi tagli di memorie e funzionalità dirette al gaming.

Capirete da voi che, con una potenza di fuoco così ampia, i risultati commerciali generali sono più che considerevoli. Come detto ad inizio articolo, potreste non conoscere BBK, ma i numeri di vendita sembrano raccontare un'altra storia. OPPO e Vivo si occupano di soddisfare una platea più mainstream, con OPPO che si sta avventurando anche in Europa. OnePlus è il brand con più presenza in Occidente, avendo ottimi numeri anche in India. Realme sta facendo molto bene sia in Asia che piano piano anche in Europa, mentre iQOO va per la maggiore in India e Cina. Su scala globale, i dati di Counterpoint Research mostrano come BBK abbia concluso il 2019 davanti anche ad un colosso come Huawei/Honor, così come ad Apple e Xiaomi. Soltanto Samsung è riuscita a fare di meglio, ma le previsioni danno BBK come papabile primo posto nel giro di non molto.

Qualcuno si ricorda di imoo?

Sulla scia dei prodotti educazionali degli anni '90, BBK tentò di portare questo argomento sugli smartphone. Nacque così imoo, progetto che sembrerebbe ormai essere naufragato dopo il lancio del solo imoo C1. Lo smartphone di per sé non era niente di fantasmagorico, ma il concept era quantomeno interessante. L'azienda integrò nel software tutta una serie di funzionalità dedicate agli studenti, con tanto di pulsante dedicato per scansionare problemi matematici o effettuare traduzioni. Ma anche la possibilità di sincronizzazione delle lezioni, consultare gli insegnanti ed un parental control per i genitori.

Tutti sono in BBK Electronics, ma nessuno vuole esserlo: cosa sta succedendo?

Partiamo col dire che, come avrete capito, Duan Yongping non è quello che potremmo definire uno smartphone entusiast. Data la sua figura imprenditoriale, un po' sulla scia del più celebre Jack Ma di Alibaba, ha sempre preferito rimanere in disparte. Non a caso in rete non si trovano moltissime sue dichiarazioni, preferendo tenere la sua vita fuori dall'attenzione mediatica. Non vive nemmeno in Cina, vicino alle sue aziende, bensì in California assieme alla sua famiglia. Viene quasi da ridere sapendo che, come da egli affermato, apprenda le ultime notizie di OPPO e Vivo da internet, in modo da non disturbare il loro operato.

Nonostante Duan in persona abbia affermato questo collegamento fra le aziende in ballo, è da tempo che i brand coinvolti negano di fare capo a BBK. Negli scorsi anni si è venuta a creare una certa confusione: da un lato la dirigenza OPPO, Vivo e OnePlus che smentisce il legame, dall'altro numerose prove che le contraddicono. A ravvivare la fiamma della polemiche sono state le recenti dichiarazioni di Carl Pei, da cui è nata la mia volontà di creare questo articolo. Che ad oggi ci sia qualcosa di anomalo sotto questo punto di vista è evidente sin dal sito ufficiale: possibile che una società così enorme, con fabbriche su 10 ettari di terreno e più di 17.000 dipendenti, abbia un pagina web così spoglia e priva di informazioni? Senza contare che i riferimenti ufficiali del collegamento fra OPPO e BBK sono stati cancellati e la medesima cosa è accaduta con Vivo: prima BBK veniva menzionata sul loro sito, adesso non più.

Resta da capire il perché ci sia tutta questa volontà di slegarsi dal nome BBK. L'ipotesi più semplice e forse plausibile da concepire è che i brand vogliano dare al pubblico un'immagine indipendente, non risultando troppo collegati fra loro. Perché preferire uno smartphone OPPO ad uno di Vivo, di OnePlus o di Realme, se alla fine fanno tutti capo allo stesso produttore? Senza contare che solitamente l'utente medio tende a gradire di più le realtà singole, recepite come più vicine a sé, rispetto ad grossa e asettica multinazionale.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu